Tito: 10 skrivnosti

Je bil Tito res Josip Broz? Je bil med državljansko vojno res v Španiji? Koga so prvega odstranili na njegovo željo? Je Titova vpletenost v Stalinovo smrt dejstvo? Koga vse je čakala Hebrangova usoda? Kaj je v Kardeljevi glavi počela krogla? Kaj se je zgodilo z diamantnim prstanom, ki ga je Tito dobil od Stalina? Zakaj se je ločil od žene Jovanke?

Josip Broz Tito 1892-1980.

V burnem življenju, kakršno je bilo Titovo, se je nakopičilo marsikaj. Junaška dejanja, kot je bil upor proti Hitlerju, Mussoliniju in kasneje celo Stalinu, iskanje socializma s človeškim obrazom, poskus premoščanja razklanosti sveta na dva sovražna bloka in oblikovanja mednarodne politike, v kateri bi imeli besedo tudi »ponižani in razžaljeni« narodi Afrike, Azije in Latinske Amerike, povojno krvavo obračunavanje z domačimi okupatorjevimi sodelavci, strahote Golega otoka in še veliko drugega. Tudi marsikatera skrivnost.