Radio Kričač ponovno oddaja s skrite lokacije

V programu, ki mu boste lahko prisluhnili do 10. maja, bodo spregovorili borci in interniranci, pa tudi sindikalisti

Od danes do 10. maja bo z začasne in skrite (torej ilegalne) lokacije znova oddajal Radio Kričač. Spremljali ga boste lahko na frekvenci FM 88.8 MHz in tudi prek spleta na povezavi Radiokricac.si. Ustvarjalci programa napovedujejo, da bodo vsebine tako spominske kot tudi aktualne. Sogovorniki bodo borci NOV Slovenije in člani ZZB NOV, ativisti, interniranci, mladi sindikalisti ter prejemniki nagrad in častnih nazivov mesta Ljubljana.

Kot napovedujejo bo program zajel čas od Dneva upora proti okupatorju, prek 1. maja (Praznika dela) do Dneva zmage. Pripravljena je tudi posebna glasbena podoba, ki bo oblikovana z uporniškimi, borbenimi, delavskimi, protestniškimi in tudi revolucionarnimi skladbami nedanjih obdobij ter različnih obdobij družbenih vrenj v 20. in 21. stoletju.

Radio Kričač je bila sicer ilegalna radijska postaja Osvobodilne fronte, ki je oddajala v okupirani Ljubljani med drugo svetovno vojno. Radia kljub intenzivnem iskanju okupatorjev in kolaborantov niso nikoli odkrili, kratke, petnajstminutne oddaje je oddajal s 23 različnih lokacij od 17. novembra 1941 do 5. aprila 1942, ko so Italijani ukazali odstranitev radijskih anten v mestu. Odtlej oddajanje ne bi imelo več pravega smisla zaradi pomanjkanja poslušalcev.

Vsakokratno Kričačevo oddajanje se je začelo s tiktakanjem ure in s slovensko himno (Naprej zastava slave).

Edino daljšo oddajo so pripravili na predvečer obletnice Prešernove smrti 7. februarja 1942, katere deli so bili govor pisatelja Prežihovega Voranca, recitacije, glasba in druga sporočila. To je bil hkrati prvi umetniški program ilegalne radijske postaje v Evropi med drugo svetovno vojno.