Vesel sem, da ste tudi vi v preteklem letu spoznali blaznost ministrice Mlakarjeve

Drugo javno pismo soustanovitelja Ksevta predsedniku vlade Miru Cerarju

Preden pojasnim poizkus gospodarskega plenjenja kulture, bom na kratko obnovil zgodovino Ksevta. Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je bilo formalno ustanovljeno novembra 2010, kot zasebni zavod za raziskeve in razvoj na področju humanistike, z namenom razvoja in upravljanja s programom kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti v takrat še nezgrajenem objektu v Vitanju.

Projekt izgradnje objekta, v katerem deluje Ksevt, je bil izveden pod nazivom “revitalizacija območja kulturnega doma Vitanje”. Občina Vitanje je namreč prepoznala potencial našega večletnega delovanja v sklopu obujanja spomina na pionirja Hermana Potočnika Noordunga in ga hotela združiti s potrebo po prenovi dotrajanega kulturnega doma. Od otvoritve spominske sobe Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju leta 2006 do otvoritve Ksevta 2012 smo ustanovitlji Ksevta v sodelovanju z občino Vitanje, različnimi državnimi inštitucijami ter mednarodnimi partnerji izvedli številne lokalne, nacionalne ter mednarodne dogodke.

Ustanovitev zasebnega zavoda 2010 je pomenila formalizacijo prej osebnega udejstvovanja z namenom priprave na začetek delovanja prve inštitucije na svetu, ki se sistematično ukvarja z raziskavami in razvojem kulture, umetnosti in humanistike v vesolju.

Zasebni zavod Ksevt je v kratkem obdobju med 2011 in 2014 izvedel skoraj štirideset projektov, v Vitanju, različnih krajih po Sloveniji ter mednarodno. Projekte smo izvajali v sodelovanju s številmi mednarodnimi vesoljskimi in kulturnimi inštitucijami, na Mednarodni vesoljski postaji ter omogočili Sloveniji nastop na osrednjem prizorišču beneškega arhitekturnega bienala. Vsega skupaj smo imeli v tem obdobju okoli 300.000 obiskovalcev.

Cena, ki jo še danes plačujemo ustanovitelji Ksevta, za vaše učne ure družbenega upravljanja, postaja previsoka.

Z nastopom vaše vlade leta 2014 se je vse to končalo. Postopni prehod delovanja iz zasebnega v javni zavod v obdobju 2013-14, ki sta ga omogočila takratni župan občine Vitanje Vetrih ter minister za kulturo Grilc, v obliki vladnega prepoznanja pomena delovanja Ksevta ter financiranju po 67. členu ZUJIK, je vaša ministrica za kulturo ukinila in nas začela sistematično preganjati.

Vesel sem, da ste tudi vi v preteklem letu spoznali blaznost ministrice Mlakarjeve in bizarnost njene oprode Močnikove in ju pospremili v zgodovino političnega močvirja, toda gospe nista osamljen primer. Cena, ki jo še danes plačujemo ustanovitelji Ksevta, za vaše učne ure družbenega upravljanja, postaja previsoka.