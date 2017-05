Samomor kot izhod iz kolesja sistema

Nezaupljive skupnosti niso zrele za suvereno odločanje o svoji usodi

Razgreti javni interes za maturo ali zrelostni izpit je indikator težav, ki jih ima nacija s svojim odraščanjem. Kdaj se lahko reče, da je odrasla, da se je pripravljena soočiti s posledicami svojih dejanj in odgovarjati zanje? Sploh hoče odrasti? Vprašanje o primernosti knjig za maturo iz slovenščine spada med sezonska novinarska vprašanja. Te dni so jih zastavljali v pričakovanju, da bodo vprašani povedali kaj kritičnega o izboru ali o tistih, ki so knjige izbrali, v duhu benigne krilatice, ki jo ponavljajo neduhoviti ljudje, da slovenščine pač ni dobro zaupati v varstvo slovenistom. Nezaupljivost je ta narod doslej ohranjala pri življenju: ne le učiteljem, tudi zdravnikom ne zaupamo, sumničavi smo do pravnikov, da ne govorimo o oblastnikih in politikih, novinarjem pa itak nihče nič ne verjame. Za naprej je ta zadrta slovenska nezaupljivost problematična: nezaupljive skupnosti niso zrele za suvereno odločanje o svoji usodi.