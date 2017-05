Nimate pravne podlage biti Ksevt

Četrto pismo soustanovitelja Ksevta predsedniku vlade Miru Cerarju

Miro Cerar, predsednik vlade RS

Preden vam razkrijem osrednje ime in obraz te večmilijonske prevare, vam želim pokazati, da se naša odgovornost do vesoljskega kulturnega programa niti po moji gladovni stavki niti po dogovoru z vami ni prenehala.

Ob otvoritvi Ksevta, pred petimi leti, smo jasno povedali, da KSEVT ni zabaviščni park, ampak raziskovalno-razvojna kulturna inštitucija. Kulturalizacija vesolja raziskuje oblike človeškega delovanja v vesolju ter jih z metodološko distanco predstavlja javnosti. V sodelovanju z ruskimi in ameriškimi vesoljskimi ter številnimi drugimi kulturnimi in raziskovalnimi inštitucijami smo ves čas svojega delovanja počeli točno to.

To je bil KSEVT, za kakršnega sva se dogovorila, da se ga bo omogočalo in razvijalo. Ker prevarantska ministrska ekipa (Mlakar, Peršak, Počivalšek) ni sledila temu dogovoru, sem se junija 2016 odločil obstoječo dejavnost zaščiti z registracijo blagovne znamke KSEVT. Registracija je bila uspešno zaključena še pred ustanovitvijo državnega javnega zavoda!

Nova vršilka dolžnosti Elena Dokuzov, bivša uslužbenka ministra Počivalška, je bila neprijetno presenečena, ko je ugotovila, da je prevzela zavod, ki nima v lasti ničesar, niti vsebine niti razstavne opreme niti zbirke kulturne dediščine niti knjižnice originalnih del Potočnika, Obertha in von Brauna ter niti lastnega imena.

KSEVT smo še vedno prvotni ustanovitelji, državni javni zavod pa je politična prevara ter gospodarska kraja kulturne in intelektualne lastnine.

Zavedajoč zadrege, v kateri so se znašli prevaranti, je začela vršilka dolžnosti ustanavljati Noordung Space Center, ki se med drugim ukvarja tudi z igranjem Vojne zvezd, vojne med imperialisti in uporniki. Da, tudi sam nisem mogel verjeti, da je kaj takega zapisano v statutu slovenskega državnega javnega zavoda! Preoblikovanje humanistične inštitucije v militaristično razvedrilo je zločin.

Vaša ministrska ekipa vam je očitno veliko stvari prikrila. In kdo povezuje vsa ta imena prevare?