Ksevt je preveč svetla zgodba, da bi jo prepustili umetnikom

Peto javno pismo soustanovitelja Ksevta Mihe Turšiča predsedniku vlade Miru Cerarju

KSEVT – Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju

Spoštovani Predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar. Zadnji dve leti sem se spraševal, od kod vsa ta blaznost. Od kod potreba po uničenju Ksevta in njegovih ustanoviteljev? Kaj je skriti namen tega?

Sedaj se velika slika sestavlja. Ksevt je preveč svetla zgodba, da bi jo prepustili umetnikom. Bil sem moteči element za tiste, ki so Ksevt prepoznali kot priložnost za okoriščanje z javnimi sredstvi. Očitno zamujanje in naglico pri črpanju kohezijskih sredstev nekdo izkorišča za diagonalne rešitve. Kot kaže, poskus mešetarjenja z javnimi sredstvi pooseblja ime in obraz: ali je to mogoče Tadej Slapnik?

Toda, kdo je Tadej Slapnik? To je vaš državni sekretar, gospod predsednik vlade, ki ste mu zaupali realizacijo najinega dogovora. Tadej Slapnik je oseba, ki se javno predstavlja kot rešitelj. Toda kot zastopnik in izvajalec najinega dogovora ne samo da ni opravil zaupane naloge, dovolil je, da se KSEVT še naprej uničuje in na koncu iz humanistične inštitucije preoblikuje v turistično puhlico. Za mojim hrbtom je spodbujal mojo odstranitev iz zavoda ter sedaj nam, prvotnim ustanoviteljem, onemogoča nadaljnje delovanje. V vašem imenu (kot predstavnik vlade), z našo intelektualno lastnino ter popolnoma brez strokovnega znanja, skupaj z vršilko dolžnosti direktorice, kot se v veliki sliki kaže, pripravlja mehanizme za preusmerjanje in montiranje javnih sredstev.

Brez programa in z našimi referencami, se npr. postavlja v vlogo enega od pomembnih prejemnikov 10 milijonov evropskih kohezijskih sredstev za razvoj intermedijske umetnosti v Sloveniji. To so sredstva, namenjena strukturni nadgradnji večdesetletnega dela posameznikov in inštitucij, pionirskih na področju mednarodne sodobne raziskovalne umetnosti.

Kot kaže, mu bo to tudi uspelo, saj ima zaledje svoje stranke in militantnega ministra za gospodarstvo. Ima podporo kulturnega ministra, ki je vesel, da se je znebil problematičnih umetnikov. Ima podporo vitanjskega župana, ki je pred leti podrl Potočnikovo spominsko sobo. Ima podporo lokalnega poslovnega kluba, ki bo poleg učno-raziskovalnega laboratorija v Slovenskih konjicah dobil še referenčno rezidenco v Vitanju. Ima podporo tistih, ki jim bo lahko delil prisvojena sredstva.

Nima pa podpore tistih, ki smo Ksevt ustanovili za kulturalizacijo vesolja in smo njegovi zakoniti lastniki.