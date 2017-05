Največ najstnikov umre v prometnih nesrečah

Na lestvici najbolj pogostih razlogov za smrt najstnikov si tako sledijo prometne nesreče, okužba pljuč in dihal, samopoškodovanje, diareja in utopitev

Največ najstnikov v svetovnem merilu umre zaradi posledic prometnih nesreč, je razvidno iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Leta 2015 je umrlo 1,2 milijona najstnikov, od tega vsak deseti zaradi vpletenosti v prometno nesrečo. Največ smrtnih žrtev prometnih nesreč je bilo fantov, starih med 10 in 19 let, piše britanski BBC.

Med najstnicami jih največ umre zaradi okužbe pljuč in dihal ter samopoškodovanja. Na lestvici najbolj pogostih razlogov za smrt najstnikov si tako sledijo prometne nesreče, okužba pljuč in dihal, samopoškodovanje, diareja in utopitev.

Po podatkih WHO vsak dan umre več kot 3000 najstnikov, od tega več kot dve tretjini v državah z nižjimi in srednjimi prihodki v Afriki in Jugovzhodni Aziji.

Večino mladih, ki umre v prometnih nesrečah so ranljivi udeleženci prometa - pešci, kolesarji in motoristi. Med skupno 115.302 primeri je največ moških, starih med 15 in 19 let. Tovrstne nesreče pa so najbolj pogoste v revnejših državah v Evropi, obeh Amerikah in Bližnjem Vzhodu.

Vendar so prometne nesreče, čeprav v manjšem številu, glavni vzrok za smrt najstnikov tudi v bogatejših državah, kjer je na drugem mestu samopoškodovanje.

V svetovnem merilu se število najstniških smrti zmanjšuje, vendar so nekateri vzroki postali bolj vsakdanji. Med njimi je moč opaziti porast smrti zaradi samopoškodovanja.