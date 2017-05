Akademski mačisti

Diskriminacija, poniževanje, spolno nadlegovanje in psihično izživljanje nad podrejenimi sodelavkami na univerzi

Leta 2013 je rektor primorske univerze Dragan Marušič Boštjanu M. Zupančiču, odkritemu nasprotniku večje vloge žensk v družbi, podelil častni doktorat »za izjemne dosežke v znanosti in za krepitev medčloveških odnosov«.

© Tomaž Primožič, FPA

Eden izmed največjih problemov človeštva so ženske. To je jasno, kajti »s sociobiološkega stališča bi lahko zapisali, da so svet postavili na noge samski moški«. Ko moški pripada ženski, se več ne bori, ne ustvarja, se preda, je pasiven. »Šele ko je ženska kot rutinsko bitje izločena«, lahko pride do duhovne rasti civilizacije, do tako imenovane »transcendence«. Celo ljudske izkušnje temu staremu pravilu pritrjujejo. »Če je prej grobi slovenski pregovor navajal, da ženske mislijo z zadnjico, potem to ni bilo iz trte izvito.« Razsodnost, ideje, nekaj novega – vse to v javnost »ali diskurz« vnašajo moški. Moški so napredek, moški so misel, »prispevek žensk je v tem pogledu ne le minimalen, ampak pogosto, zlasti če imajo ambicijo preseči svoj okvir, izrazito moteč«. Ženske so tema. V vsej zgodovini človeške »rase« ni bilo »ene resnično velike znanstvenice, pisateljice, komponistke, slikarke, kiparke, izumiteljice«.