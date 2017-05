Kako je Janša postal član komunistične partije

Kot je razvidno iz dokumenta se je mladi Janez Janša želel bolj izobraziti v marxistični ideologiji

Objavljamo Vprašalnik o pripravljenosti za sprejem v članstvo Zveze komunistov Jugoslavije (partije), ki ga je v drugi polovici sedemdesetih let izpolnil mladi Janez Janša. Slednji je danes vodja opozocije in že 25 let predsednik stranke SDS, ki ob skoraj vsaki priložnosti najde kritiko za prejšnji režim, v katerem pa je, kot je razvidno iz dokumenta, tudi sam sodeloval.

»Želim delovati v ZK in doprinesti svoj delež pri izpolnjevanju zastavljenih nalog in se hkrati bolj izobraziti v marxistični ideologiji,« je v obrazložitvi, kaj je razlog, da želi postati član partije, zapisal Janez Janša.