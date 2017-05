Zakaj mora Donald Trump izgubiti svoj položaj

Odgovorni urednik revije Der Spiegel: Kdo si še upa izključiti možnost, da Donald Trump ni pripravljen jedrske vojne tvegati samo zato, da bi z njo rešil sebe?

Donald Trump ni sposoben biti predsednik Združenih držav Amerike. Temu ni dorasel intelektualno: ne razume svojih nalog in pomena svojega položaja, ničesar ne prebere, ne dokumentov ne poročil tajnih služb, niti ne sanja se mu o državniških temah, sprejema muhaste odločitve na podlagi zmedenih navodil.

Temu ni dorasel niti moralno: Trump je večkrat dokazani lažnivec, rasist in goljuf. Človek se ob takšnih stavkih osramočeno zgrbi, tako bučne in glasne so te besede. A prav ti izrazi so primerni za Trumpa in med naloge medijev sodi tudi to, da se ne naveličajo ponavljati dejstev: Trumpa je treba odstraniti iz Bele hiše, in to hitro. Je nevarnost za ves svet.

Trump je beden politik: direktorja FBI je odpustil, ker ga pač lahko. Preprosto mu je šel na živce s preiskavami njegovih zaupnikov. Upiral se je temu, da bi Trumpu prisegel zvestobo in privrženost, poleg tega ni želel opustiti preiskav in tako je James Comey moral oditi.

Trump je poleg tega beden nadrejeni. Njegovi ljudje si izmišljajo izgovore za njegova dejanja in lažejo zanj, saj tudi morajo. Nato pa se Trump zbudi in objavi na Twitterju, da je vse čisto drugače. Vseeno mu je, če so njegov tiskovni predstavnik, zunanji minister in svetovalec za varnost tik pred tem demantirali, da ni Rusom izdal ugotovitev, ki so jih posredovale izraelske tajne službe. Trump je na Twitterju napisal, ne ne, res sem to naredil, ker pač smem, sem namreč predsednik.

V tej Beli hiši nič več ne deluje: vsi tamkajšnji zaposleni so bili večkrat že razkrinkani; zdaj zaničujejo drug drugega in vsi razen Trumpa zaničujejo Trumpa. In zato po komaj 120 dnevih doživljamo ameriško tragedijo in vidimo pet možnih rešitev.

Trump bi moral odstopiti, kar pa se ne bo zgodilo. Oziroma republikanci v senatu in predstavniškem domu bi morali podpreti postopek za njegovo razrešitev, kar bi bilo zaradi dokazanega oviranja sodnih postopkov upravičeno, a se to prav tako ne bo zgodilo, saj so republikanci hoteli oblast in se ji ne bodo prostovoljno odpovedali. Tretja rešitev bi bila, da bi večina kabineta v skladu s 25. členom dopolnila ustave predsednika razglasila za nesposobnega opravljati svoje naloge, a tudi ta scenarij ni verjeten. Četrta rešitev: demokrati bi se pripravili na kongresne volitve čez leto dni in pol in takrat zrušili republikansko večino. V tem primeru bi lahko sami sprožili drugo možnost, to je razrešitev. Petič: svetovna skupnost bi se prebudila in našla načine, kako zaobiti Belo hišo. Postala bi zmožna ukrepati brez ZDA. Peta varianta v nasprotju s prvimi štirimi ni rešitev za težave s Trumpom, vendar je enako nujna in tudi izvedljiva.

Pred dobrima dvema tednoma se je v Washingtonu na vabilo münchenske varnostne konference zbral krog zunanjih politikov in opazovalcev. Kdor je prisluhnil, kaj se govori po mestu, je lahko prepoznal redko kombinacijo kaosa in agonije.

ZDA so si za predsednika izbrale komično figuro, sebe pa naredile odvisne od te figure, torej odvisne od otroka, kot je v New York Timesu zapisal David Brooks. Trumpova vlada nima zunanje politike, saj Trump vedno obljublja oboje hkrati: tako ameriško osamo kot ameriško moč, nobene vojne in več vojn, nato pa sprejme neko odločitev, in to ne strateško dosledno niti ne taktično logično, temveč odvisno od razpoloženja. Moskva in Peking se nasmihata zaradi takšnih ZDA, drugje pa so zaradi tega zaskrbljeni.

V Tihem oceanu kitajske in ameriške bojne ladje na tesnem prostoru krožijo druga okrog druge. Severnokorejski spor se stopnjuje. Kdo si še upa izključiti možnost, da Donald Trump ni pripravljen jedrske vojne tvegati samo zato, da bi z njo rešil sebe? Podnebna politika je obstala na mestu in pričakovati je odhod ZDA iz pariškega dogovora, ker se Trump boji pravno zavezujočih obvez. Kriz, kot sta sirska in libijska, je vse več in so vse hujše, a nihče več ne razpravlja o njih. S kom naj bi se tudi pogovarjali? Na ameriškem zunanjem ministrstvu nihče ne odgovarja na elektronska sporočila in se oglaša na telefon. Nič ni urejeno, nič ni zanesljivo in čezatlantsko zavezništvo komaj še obstaja. Sigmar Gabriel, nemški zunanji minister, in Norbert Röttgen, predsednik parlamentarnega odbora za zunanje zadeve, letata sem in tja, vendar ni razumevanja, tudi komunikacije skorajda ne, ni več skupnih ciljev in zato tudi ne strategije.

V Igri prestolov so umorili Norega kralja (in otrok, ki je vladal pozneje, ni bil nič boljši). V resničnem življenju zdaj na prestolu najpomembnejše države na svetu sedi fantič, in ta fantič lahko kadarkoli izreče katastrofalen ukaz, ki bo takoj tudi izpolnjen. Zato si starši ne smejo zatiskati oči, prav tako ne smejo dvigniti rok samo zato, ker je fantič tako naporen. Naj končno prevzamejo spet vlogo odraslih in ga pošljejo pospravit svojo sobo.