"Theresa May je lažnivka"

Predvolilna tekma se je v Veliki Britaniji preselila tudi na pop lestvice

Pop skladba z besedilom "Theresa May je lažnivka" je na britanskih lestvicah prehitela zvezdnike, kot sta Miley Cyrus in Ed Sheeran ter prišla med prvih deset. Gre sicer za pesem iz leta 2010, ki je takrat, ko so študenti protestirali proti višjim šolninam, postala viralen spletni hit. Takrat je bila usmerjena v Davida Camerona in Nicka Clegga, zdaj pa jo je pred britanskimi volitvami prihodnji mesec skupina Captain Ska reciklirala in usmerila v premierko Thereso May. Skladba Liar Liar se je od petka, ko je ugledala luč sveta, že povzpela na deveto mesto britanske lestvice iTunes.

HxN1STgQXW8