Ko je absolutni favorit na volitvah aktualni predsednik

Jutri okrogla miza o predsedniških volitvah v slovenskem političnem prostoru. Gosti: Grega Repovž, Tanja Starič, Matija Stepišnik, Domen Kos, Aleš Kocjan in Alem Maksui.

Bodo volivci Borutu Pahorju namenili še en predsedniški mandat?

© Borut Krajnc

V petek, 2. junija, bo med 10. in 12. uro v Hotelu Union v Ljubljani potekala okrogla miza o predsedniških volitvah v našem političnem prostoru. Glede na do sedaj napovedane kandidature vse kaže, da bomo imeli na prihodnjih predsedniških volitvah v Sloveniji politični spopad, v katerem je absolutni favorit aktualni predsednik republike Borut Pahor. Kakšna politična tekma nas čaka in kakšna bo kampanja za jesenske predsedniške volitve je prvo vprašanje, na katero bodo poskušali odgovoriti udeleženci na okrogli mizi. Razpravljali bodo o potencialnih scenarijih in možnostih posameznih kandidatov ter o pomenu predsedniških volitev za politične stranke.

Ozrli se bodo tudi na razmerje političnih sil v Sloveniji. "V zadnjem obdobju so se v strankarskih sistemih držav Srednje in Vzhodne Evrope, med katere sodi tudi Slovenija, zgodile spremembe, ki so s politične scene odpihnile nekatere uveljavljene stranke in prinesle številne nove. Če temu dodamo erozijo tradicionalnih strukturnih razcepov, vzdolž katerih naj bi potekal politični spopad v državi, ugotavljamo, da politični akterji nastopajo v političnem okolju, za katerega velja popolna zamenjava uveljavljenih razmerij med političnimi akterji in volivci," so zapisali organizatorji (Inštitut za politični menedžment).

Takšno politično okolje determinira vsake volitve, dodajajo, zato bodo skladno s tem poskušali odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo tudi na značilnosti političnega okolja ter identifikacijo potencialnih vplivov predsedniških volitev na razmerje političnih sil in sliko političnega prostora.

Gosti Grega Repovž, Tanja Starič, Matija Stepišnik, Domen Kos, Aleš Kocjan in Alem Maksui bodo razpravljali tudi o tem, kako pomembne so predsedniške volitve za vladne in opozicijske stranke, kdo bo imel največ koristi od volilne kampanje za prihodnje predsedniške volitve, kakšni bodo učinki teh volitev na razmerje sil v političnem prostoru in podobno.