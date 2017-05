V predsedniško bitko se podaja tudi Marjan Šarec, ker meni, da je čas za zamenjavo

Kamniški župan Marjan Šarec je danes tudi uradno naznanil, da se bo na jesenskih predsedniških volitvah potegoval za mesto predsednika republike

Marjan Šarec je nekoč imitiral predsednika republike, zdaj pa se dejansko podaja v resnično predsedniško kampanjo

© www.marjan-sarec.si

Kamniški župan Marjan Šarec je na svoji spletni strani danes tudi uradno naznanil, da se podaja v bitko za mesto predsednika republike. Med drugim je svojo kandidaturo pojasnil, ker je prepričan, da je čas za zamenjavo generacij na najvišjih položajih. "Pred 26 leti so imeli priložnost ustvariti lepo zgodbo povsem na novo. Ni jim uspelo, zato je čas, da jih nadomesti neobremenjena generacija, ki ima energijo in znanje," je zapisal in dodal, da funkcija predsednika republike ni tako nepomembna, kot nas zadnje čase želijo prepričati, temveč ima lahko veliko avtoriteto, saj je predsednik izvoljen neposredno od ljudi.

"Želimo živeti v EU, vendar moramo uveljavljati tudi naše interese, ne samo tujih. Vse to je naloga predsednika in še veliko več, zato ta funkcija ne sme biti zvezdniška, temveč državniška," je poudaril Šarec, ki meni, da bi sicer lahko užival sadove dobrega dela v občini Kamnik, a ker v naši državi "ni vse kot bi moralo biti", želi nekaj narediti.

