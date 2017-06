Pozor, Sova!

Kako se izogniti prisluškovanju?

Ameriški senat je svojim članom dovolil, da uporabljajo aplikacijo za pametne naprave Signal. Ta je po mnenju strokovnjakov ena od najboljših rešitev za varno oziroma skrito komunikacijo. Signal postaja vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji, predvsem med policisti ter med nekaterimi nekdanjimi in sedanjimi ministri, znanimi odvetniki, poslanci, novinarji, lobisti …

Kot je znano, naj bi Sova lahko prestrezala sporočila, podobno lahko počno tudi druge varnostne službe. Če sumite, da ste morda na ne preveč prijetnem seznamu katere od teh, lahko svojo zasebnost zaščitite. Jure Forstnerič, vodja laboratorija pri računalniški reviji Monitor, pravi, da je Signal učinkovit, ker gre za aplikacijo za sporočila, ki pošto šifrira od ene do druge točke, to pomeni, da niti mobilni operater ne more videti vašega sporočila, kot denimo to lahko stori pri SMS-sporočanju. Torej sporočila ne moreta prestreči ne Sova ne policija. »Varnejša je tudi komunikacija prek priljubljene aplikacije WhatsApp, ki je prav tako šifrirana. Šifrirano kodo ima poleg tega večina velikih ponudnikov e-pošte, denimo Gmail (Googlov poštni predal), ki omogoča, da vmesni člen, torej ponudnik internetnih storitev, ne more prebrati vaše e-pošte,« pojasnjuje Forstnerič in dodaja, da je v takšnih primerih zelo težko vdreti v računalnik na daleč, saj bi morali nepridipravi fizično priti do vašega računalnika oziroma telefona. Svetuje pa, da, če vas skrbi glede vdorov v e-nabiralnik, ne uporabljate slovenskih ponudnikov.

Da se izognemo klasičnim fizičnim vdorom, lahko šifriramo celoten disk. To bo onemogočilo brskanje še tako spretnim hekerjem, saj Sova, če je disk šifriran, brez našega gesla ne more do podatkov. Vsi Applovi računalniki imajo že nekaj let v osnovi šifrirane diske, pri sistemih Windows pa je treba to označiti v nastavitvah. »Gre za dvorezni meč, saj če se vam disk uniči, niti sami ne boste mogli do podatkov,« opozarja Forstnerič.

Če vam ukradejo povsem odklenjen telefon, je smiselno takoj zamenjati vsa gesla - od e-naslova do računov na družabnih omrežjih in spletne banke, lahko jih tudi »na daleč« povsem zbrišete. Če uporabljate Google, je pametno iz njegovega računa odstraniti ukradeni telefon, da nima več dostopa do vaših računov.

Vse to vas ne bo stalo nič, v nasprotnem primeru pa je cena lahko zelo visoka.