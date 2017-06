Laž, dezinformacija, propaganda, manipulacija

Izšla je nova posebna številka Mladininih Alternativ

Mladinine Alternative tokrat obravnavajo fake news. O laži, dezinformaciji, propagandi in manipulaciji pišejo Božo Repe, Hannah Arendt, Jože Vogrinc, Boris Vezjak, Katja Perat, Ivana Djilas, Janez Polajnar, Kornelija Ajlec, Samo Tomšič, Marcel Štefančič, jr. in Jure Trampuš.

Lažne novice, laži in propaganda, od Vodiške Johance do nacistov, od Janeza Janše do Donalda Trumpa! Lažne novice in propaganda med drugo svetovno vojno, v socialistični Jugoslaviji, zgodovini, sodobni Sloveniji in današnjem svetu socialnih omrežij, izpod peres najboljših avtorjev.

Boja zoper laž ne more namesto nas opraviti nihče drug.

"Slovenija je ena izmed držav, kjer laž, politično manipulacijo, potvarjanje dokumentov, dogodkov in stvarnosti, ustvarjanje lažnih novic in kar lažnih medijev dobro poznamo, imamo stranko, katere delovanje je utemeljeno na tovrstni politiki. A te izkušnje nam bistveno ne pomagajo, vedno znova uspevajo tudi pri nas vsakovrstni populistični udari, vedno znova se srečujemo z lažjo, ki se ji mora resnica umikati, vedno znova vsaj začasno te laži celo zmagujejo. Kako to? Ker oni – torej lažnivci – vedno gradijo na vzbujanju naših najnižjih in najtežje obvladljivih čustev," je v uvodniku zapisal urednik Mladine Grega Repovž.

