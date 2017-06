Ta človek je nevaren!

Donald Trump je prepričan, da se je svet začel z njim, zato misli, da se mora z njim tudi končati

Donald Trump ob otvoritvi Centra za boj proti ekstremizmom v Riadu v Savdski Arabiji (skupaj z Melanijo, savdskim kraljem in egiptovskim predsednikom).

© Profimedia

Tisti, ki so v Bruslju – na vrhu Nata – sedeli nedaleč od Donalda Trumpa, pravijo, da je bil popolnoma izoliran od ostalih voditeljev, da z njimi ni našel nobenega stika ter da je postajal vse bolj besen in popadljiv. Ameriška administracija je menda delala vse, da bi ga malce pomirila, a ni šlo, zato so mu kot nekakšno pomirjevalo »dali« Melanio. Ne da je to kaj prida spremenilo. Vse izjave, ki naj bi jih dal Trump v Evropi, so bile menda vnaprej dogovorjene in usklajene, a je potem brbljal po svoje – kot da bi se mu odpokalo. Člani ameriške delegacije so le nemočno povešali glave. Še dobro – bili so zeleni v obraz.