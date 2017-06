Odbor Evropskega parlamenta podpira šifriranje

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta je objavil osnutek predloga za novi pravilnik o zasebnosti v elektronskih komunikacijah.

Osnutek predlaga regulacijo, po kateri bi vpeljali obvezno šifriranje za vse komunikacije (t.i. »end-to-end encryption«) za zaščito zasebnosti državljanov Evropske unije. Ta je namreč ena izmed temeljnih pravic, pravico do osebne zasebnosti vključuje sedmi člen Listine o temeljnih pravicah državljanov EU, po mnenju omenjenega odbora pa pod to spada tudi zasebnost komunikacij.

Odbor je mnenja, da se mora šifriranje uporabljati za zaščito občutljivih osebnih podatkov državljanov, med drugim omenjajo tudi bolezenska stanja, spolno usmerjenost in politična stališča. Pravijo, da lahko razkritje teh podatkov privede tako do osebne škode kot tudi gospodarskih izgub. Poleg podatkov omenjajo celo meta-podatke, med njimi obiskane spletne strani, obiskane fizične lokacije, družbene stike, čas in trajanje telefonskih klicev itd.

Izvorno objavljeno v Monitorju.