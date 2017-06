Vasja Jager | foto: Uroš Abram

Anja Golob

Pesnica

Anja Golob je pesnica, ki poezijo ne le piše, temveč jo živi. Kar je vse prej kot lahko, kajti v njenih pesmih ni kompromisov, le najčistejša volja do življenja. Hrepeneti po življenju pa v časih Donalda Trumpa, žice na mejah in umirajočega planeta pomeni hrepeneti po revoluciji. In njene pesmi so dovolj ostre, da zarežejo v gnilo tkivo kapitalizma, njena dejanja pa odpirajo konkretne alternative. Ko ni šlo več naprej, je skupaj s somišljenicami naredila pot in ustanovila lastno založbo. Vmes je prejela dve Jenkovi nagradi in se s svojo poezijo prebila na tuje trge – vendar v nasprotju z množico »novih« obrazov in samo(p)oklicanih glasov žrtvovane generacije prehoda še zdaleč nima ambicije postati blagovna znamka.

Nekoč ste izjavili, da doma na Prevaljah nimate več domače marmelade, ker ni več čebel. In da ne marate industrijske marmelade. Na drugi strani se fanatiki, kot je Donald Trump, požvižgajo na podnebne spremembe in njihove posledice. Je svet res pred tem, da gre v maloro?