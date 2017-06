Stane Koblar | foto: Uroš Abram

2Cellos

Luka Šulić in Stjepan Hauser, violončelista

© Sebastijan Iskra

Zgodba o 2Cellos se doživlja kot pravljica o uspehu. Pa je zgodba o zasedbi, ki jo sestavljata tradicionalno akademsko izobražena violončelista Mariborčan Luka Šulić in Puljčan Stjepan Hauser, res tako pravljično preprosta? Je pred naglim pohodom na svetovne, tudi najbolj prestižne odre kar štirih celin, med katerim sta iz vzhajajočih zvezd postala eden globalnih fenomenov, potekalo vse tako pravljično, lahkotno in gladko? Dvomim. Kajti pred njunim uspehom je bilo tako rekoč vse nared, da se zgodi čudež: nadpovprečna glasbena nadarjenost, leta trdega dela z inštrumentom, vrhunsko obvladovanje metjeja, prevetreno z nizom tekmovanj in nagrad na področju klasike, samosvoja habitusa, ki se dopolnjujeta z robustnostjo in rafinmajem kakor jin in jang, ne nazadnje pravi odmerek samozavesti, da brez zadržkov stopita korak dlje od vseh drugih – do uresničitve lastne vizije, kaj naj bo njuna glasba!

Kako resen in kako daljnosežen je ta preboj iz uveljavljenega k drugačnosti in kako estetsko bo vrednoten, sta vprašanji, ki še čakata na odgovor. Medtem pa je fenomen 2Cellos spet razgalil vso relativnost pojmovanja klasičnega in sodobnega, prav tako tudi resnega in zabavnega v glasbi, pokazal, da je Glasba le ena. To je videti tudi sicer iz zgodovine različnih glasbenih gibanj, slogov in uspešnic druge polovice dvajsetega stoletja, ki so skupaj z izvajalci oldtimerji (da niti ne omenjam svoječasnih dunajskih zabavnjakov iz družine Strauss!) postali nekakšna klasika. Zagotovo bo prenekateri varuh svetega grala klasične glasbe temu oporekal in ustvarjalnost 2Cellos doživel kot nedopusten glasbeni izpad, sam pa bom kot zapriseženi klasik zapisal, da bi, četudi bi violončelista vsak zase ustvarila spoštljivo solistično kariero, bila škoda za glasbo, če bi ostala le pri klasiki in ne stopila na oder kot 2Cellos.

Iztekajoča se sezona mineva v znamenju promocijskih koncertov za vajin novi album Score s priredbami filmske glasbe, ki sta ga posnela z Londonskim simfoničnim orkestrom. Kako se je na ta repertoarni zasuk odzvalo občinstvo, kakšne so uvrstitve albuma na lestvicah, in ne nazadnje, kako je s prodajo?