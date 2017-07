O Džamijski ulici

Zakaj sploh nasprotovati poimenovanju majhne ulice, na kateri ni nobene hiše?

Kratka ulica, ki vodi do ljubljanske džamije

© Borut Krajnc

S poimenovanjem ulic so velikokrat težave. Najbolj razvpit primer je iz leta 2009, ko naj bi novo cestno vpadnico in del Štajerske ceste, na odseku med krožiščem Tomačevo in Dunajsko, na predlog mestnega svetnika Petra Božiča znova poimenovali po Josipu Brozu Titu, nekdanjem jugoslovanskem predsedniku. Stvar je navsezadnje pristala na ustavnem sodišču, ki je 4. oktobra leta 2011 razsodilo, da je poimenovanje ceste po Titu protiustavno.

Zdaj pa so v zrak skočili tisti, ki jim ni všeč, da bi se nova ulica v Ljubljani imenovala Džamijska ulica – po novi džamiji, ki stoji v bližini. Skupina jeznih okoliških prebivalcev je predstavnikom mestne uprave in mestnih svetniških skupin poslala dopis, v katerem ostro zavračajo predlagano ime in zahtevajo, da se Nevzet Porić, tajnik islamske skupnosti v Sloveniji in mestni svetnik na Listi Zorana Jankovića, izloči iz glasovanja o tem predlogu.

Zanimivo je, da predlog sploh koga moti, saj v tej ulici ni stanovalcev, ki bi jih novo poimenovanje bremenilo, finančno ali psihično, če želite.

Skupina treh podpisanih Bežigrajčanov meni, da je ime Džamijska ulica pravopisno nepravilno, saj poudarjajo, da je beseda džamija tujka. Zato želijo, da ulica dobi ustrezno »slovensko« ime; prepričani so, da zadostuje, če lahko že s prostim očesom vidimo, da na ulici stoji verski objekt. »Slovenci imamo dovolj znamenitih ljudi, na primer pisatelja lngoliča, pesnika Kovida, ali pa kakega skladatelja, znanstvenika, izumitelja, ki bi si zaradi svojega dela in dosežkov zaslužili obeležje v imenu ulice,« so zapisali v svojem protestu.

Svetnica SDS Mojca Škrinjar je v Reporterju povedala, da predloga za Džamijsko ulico njeni svetniški skupini ne bosta podprli, ter kot razlog navedla, da v Ljubljani ne poznamo ne Cerkvene in ne Parlamentarne ulice. V Ljubljani naj torej ne bi bilo ulice, ki bi bila poimenovana po stavbi. Kar pa ne drži. Naštejmo dve – Toplarniško in Za gasilskim domom. V Ljubljani morda res ne poznamo Cerkvene ulice, jo pa imajo denimo v Tržiču. Prav tako imamo v prestolnici Križevniško ulico, ki je poimenovana po križnikih, viteško-duhovniškem redu, na začetku ulice pa stoji Križevniška cerkev, ki se drži Križank – vsa tri poimenovanja izhajajo iz istega vira. Kot drugi razlog za nestrinjanje je svetnica SDS navedla obseg površine, ki naj ne bi zadostoval za ulico – meni namreč, da gre pravzaprav za dovoz k džamiji, »zgrajeni s katarskim denarjem«. Proti je bila tudi Mojca Kucler Dolinar iz ljubljanskega Svetniškega kluba NSi, ki je izjavila, da gre pri poimenovanju za provokacijo.

Ljubljanski mestni svetniki so na koncu osnutek predloga Džamijske ulice vseeno sprejeli. Nasprotovanje, za katerim se skrivajo politični razlogi in nestrpnost namesto razumnih očitkov, večine mestnih svetnikov ni prepričalo.

Ljubljana pa bo verjetno kmalu dobila še dve novi ulici – Plečnikovo in Žabjo – ter park Edvarda Kocbeka.