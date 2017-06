Ekskluzivno: Čeferin napoveduje uvedbo omejitev klubskih proračunov za plače igralcev

V evropskem nogometu se obeta uvedba tako imenovanega 'salary capa'

Aleksander Čeferin

© Uroš Abram

V intervjuju za posebno Mladinino izdajo Intervjuji 2017, ki je izšla danes, je Čeferin na vprašanje, ali se v nogometu obrača preveč denarja, povedal, da bo treba "resno razmisliti o omejevanju klubskih proračunov za plače igralcem".

Kot pravi, da ga visoki zaslužki posameznih igralcev niti ne motijo, večji problem je v vse večjem razkoraku med najbogatejšimi klubi in vsemi ostalimi. "Najbogatejši klubi vse bolj izstopajo. In ker vse bolj izstopajo, vse več zaslužijo. Razkorak se nevarno povečuje. Dodatno pa me moti še nekaj. Samir Handanović mi je enkrat omenil, da ima Udinese, ki nikakor ne spada med največje klube, pogodbe z več kot sto igralci. Klubi si kupujejo več igralcev, kot jih potrebujejo. In ti igralci zaradi tega ne igrajo drugje. Z uvedbo salary capa bi morali klubi bolj razmisliti, kaj se jim splača."

Nikakor pa ne pričakuje, da bo takšno reformo preprosto uvesti. "To bo velika borba. Tisti, ki imajo največ denarja, so tudi najmočnejši in imajo tudi najboljše povezave v medijih. Če nam uspe, bo to po mojem mnenju zgodovinska sprememba."

V intervjuju sicer med drugim govori tudi o davčnih utajah največjih nogometnih zvezdnikov, vplivu nogometa na politiko in boju proti nestrpnosti, razloži pa tudi svoje stališče do uvajanja tehnologije v pomoč sodniškim odločitvam, na primer video analize, ki jo FIFA trenutno preizkuša na Pokalu konfederacij. "Še veliko testiranja bo potrebnega, da me prepričajo. UEFA video analize za zdaj ne namerava uvesti."