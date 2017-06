Vanja Pirc | foto: Uroš Abram

Peter Movrin

Modni oblikovalec

Peter Movrin v hlačah iz svoje magistrske kolekcije, s katero je bil na ugledni londonski šoli Central Saint Martins izbran za enega najboljših študentov, z njo se je predstavil tudi na londonskem tednu mode. Fotografija je nastala v studio Mumino.

Je naš mednarodno najbolj uveljavljen modni oblikovalec v zgodovini – poleg Nataše Čagalj, seveda, ki jo tudi sam neizmerno ceni. Njegovo delo poznajo najpomembnejši modni poznavalci in narekovalci trendov, poznajo ga stilisti največjih zvezd, njegove stranke so med drugim Lady Gaga, Beyonce in Björk. Sploh s slednjo zadnje čase veliko sodeluje. Tesno ju je povezala njegova zadnja kolekcija, s katero je na ugledni londonski šoli Central Saint Martins zaključil svoj drugi magistrski študij, in to z odliko. Kot enemu najboljših študentov mu je pripadla čast, da je kolekcijo februarja predstavil na londonskem tednu mode.

Njegovi dnevi so hektični, tudi med najinim pogovorom je telefon nenehno brnel, a vzel si je čas in se na terasi starejše ljubljanske vile, kjer ima po novem pisarno, razgovoril o svojih dosežkih, pa tudi o temnih plateh modne industrije, napačno zastavljenem osnovnošolskem predmetu gospodinjstvo, kočevskih ovcah, molitvi, vonju po prekajenem mesu in tem, zakaj si ga bodo v Londonu zapomnili kot enega najbolj čudnih študentov, kar so jih kdaj imeli. Začela pa sva z muziko.

Katero si pogosteje zavrtite, Lady Gaga ali Beyonce?