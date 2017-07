Vanja Pirc | foto: Uroš Abram

Marlenka Stupica

Ilustratorka

V ljubljanski soseski Trnovo, v hiši, odmaknjeni od mestnega vrveža ter obdani z bujnim zelenjem in cvetočimi rožami, živi sivolasa gospa, ki se je v zgodovino zapisala že ob začetku svoje kariere – bila je namreč ena naših prvih ilustratork. Vendar pa se v zgodovino še zdaleč ni zapisala le kot ena naših prvih, temveč s svojim opusom tudi kot ena naših najizjemnejših ilustratork.

V skoraj sedmih desetletjih, kolikor mineva od začetka njene poklicne poti, je ilustrirala približno sto slikanic in številnih drugih del in mnoga so ji prinesla nagrade doma in na tujem. Med drugim nekaj Levstikovih nagrad (med letoma 1950 in 1970), uvrstitev na mednarodno častno listo IBBY (1994), ki združuje izjemne avtorje, ilustratorje in prevajalce mladinske literature z vsega sveta, nagrado Prešernovega sklada (1970) in veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo (2013).

Decembra bo dopolnila 90 let, zato ne preseneča, da prvi mali občudovalci njenih pravljičnih junakov iste slikanice danes prebirajo že svojim vnukom. Poleg istih pa seveda tudi novejše. Med njene najbolj prepoznavne sodijo Sneguljčica, Trnuljčica, Rdeča kapica, Moj dežnik je lahko balon, Pika Nogavička, Ostržek, Krojaček Hlaček, Grdi raček ...

»Kar oglejte si slike,« me povabi, medtem ko v kuhinji pristavlja kavo, »to je Stupica.« Slike njenega pokojnega moža Gabrijela, enega najpomembnejših slovenskih slikarjev, smo lahko pred leti, zbrane z vseh vetrov, občudovali na retrospektivni razstavi v ljubljanski Moderni galeriji. Med razstavljenimi deli so bila tudi natanko ta, ki so sicer izobešena v domači dnevni sobi. Na knjižni polici stoji fotografija njune hčerke Marije Lucije, ki je izbrala isto poklicno pot kot mama in je tudi sama segala po najvišjih nagradah, dokler ni njene poti prezgodaj prekinila bolezen. S pomembno nagrado, z zmago na predprejšnjem Slovenskem bienalu ilustracije, pa je svojo poklicno pot začela tudi hči Marije Lucije Hana, že tretja izjemna ilustratorka iz rodu Stupica.

Marlenka Stupica je na dosežke svojih najbližjih ponosna. Do svojih dosežkov pa je malce zadržana, čeprav je prejetih nagrad tudi vesela, a to je le še dodaten dokaz, da je pred nami ustvarjalka, ki se je otrokom venomer trudila ponuditi resnično vrhunske podobe pravljičnih svetov.

Gospa Stupica, decembra boste dopolnili 90 let. Vaša prva ilustracija, ki jo še vedno skrbno hranite, pa je menda nastala pred natanko 89 leti, ko ste bili enoinpolletna punčka. Verjamem, da se risanja tega konkretnega motiva ne spomnite, vendar vam je to ljub spomin, kajne?