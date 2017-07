Tudi Vinko Gorenak je nosil rdečo zvezdo

Iz rubrike Mladinamit: Tudi v prejšnjem, svinčenem režimu, so bili posamezniki, ki so se v nedemokratičnem sistemu borili za odličnost, da bi lahko mali ljudje bolje živeli

Še pomnite, tovariši? Tone Krkovič je recimo vodil postroj strumnih Slovencev, ki so korakali na zadnji vojaški paradi v Jugoslaviji v Beogradu leta 1985. Bili so najboljši. Drugi, genetsko bolj vojaški narodi bivše skupne bratske države, so pozeleneli od zavisti. Janez Janša, ki je v Mladini sicer takrat pisal proti tej paradi in zato tudi tvegal zamero JNA, kar ga je konec koncev tri leta pozneje pripeljalo v vojaški zapor, je nekaj let prej, leta 1978, vodil mladinsko brigado, ki se je peš odpravila po poteh slovenskih odposlancev na 2. zasedanje Avnoja v Jajce.

Pozneje mu je to pomagalo pri osvajanju gorskih vršacev. Samo smer je obrnil s horizontale v vertikalo. Na tej poti je gradil zavest o usmerjanju ljudske volje in organiziranosti akcije, pa tudi o pomenu liderstva. Že takrat je obsojal zabušante, ki so s pobalinskim pristopom k negovanju tradicije sramotili samoupravni socialistični sistem, tako kot danes domovino sramotijo tisti, ki letujejo na Hrvaškem. In kje je bil v vsem tem Vinko Gorenak? Vinko je vse to skrbno nadzoroval, ker sovražnik nikoli ni spal. In tudi danes ne spi. Zato ga Vinko še vedno išče.

