Pop TV in Kanal A v roke novim lastnikom, ki imajo tudi Telemach

Pro plus menja lastnika, vrednost nakupa naj bi bila 230 milijonov evrov

Stavba podjetja Pro plus

© Anže Petkovšek

Skupina United Group, ki je v lasti globalnega naložbenega sklada KKR in Evropske banke za obnovo in razvoj, je kupila medijski portfelj družbe CME v Sloveniji in na Hrvaškem, ki prek Pro plusa vključuje POP TV in Kanal A. Prevzem morajo potrditi še pristojni regulatorji, so prek agencije sporočili iz KKR.

Direktor KKR Jean-Pierre Saad je zapisal, da sklad podpira medije in telekomunikacijska podjetja pri nadaljnji rasti v obstoječem digitalnem ekosistemu. Vrednost posla naj bi bila 230 milijonov evrov v denarju, prihodke pa bo CME namenil za poplačilo 250,8 milijona evrov posojila, ki zapade 2018. S tem bo znižala svoj denarni vzvod in ceno nadaljnjega zadolževanja.

Maja je predsednik KKR Global Institute David Petraeus obiskal Slovenijo in izpostavil, da je KKR, ki je v Sloveniji solastnik Telemacha, pritegnil gospodarski potencial in obeti, ki jih država predstavlja kot naložbena destinacija. Vrednost portfelja KKR v medijskem in IKT sektorju znaša skupaj več kot osem milijard dolarjev, skupna vrednost naložb KKR v Evropi pa presega 20 milijard dolarjev.

Skupino United Group je leta 2013 ustanovil Investicijski sklad Mid Europa partners (MEP), v njo je združil slovenski in bosanski Telemach ter srbski SBB (ta je tudi ponudnik satelitske televizije Total TV). "To je največji telekomunikacijski operater v regiji, ki ni v lasti države," je takrat poudaril direktor slovenskega Telemacha in član upravnega odbora skupine United Group Marko Šter. Slednji je prvi mož Telemacha od leta 2011, pred tem je bil večino časa tehnični direktor (UPC Slovenija) in direktor oddelka za informacijske tehnologije. V vmesnem času je bil še direktor podjetja Ljubljanski kabel in član več nadzornih svetov podjetij, ki so del skupine Telemach (KRS Rotovž d.d., KRS Tabor in drugi). V Telemachu pa se je zaposlil leta 1998, pred tem pa je bil zaposlen v podjetju Pro Plus. Šter je tudi podpredsednik uprave Združenja kabelskih operaterjev Slovenije.

V CME pričakujejo, da bo transakcija sklenjena do konca leta, pred tem pa morajo zeleno luč prižgati še varuhi konkurence v obeh državah. Medijski strokovnjak in profesor na FDV Marko Milosavljević pa je za Večer opozoril, da bo moral varuh konkurence v tem primeru svoje delo opraviti zelo temeljito. "Če bo uresničen, bo ta prevzem zagotovo eden najbolj kompleksnih prevzemov na slovenskem medijskem področju v zadnjih 20 letih. Če omenim zgolj nekaj podobno pomembnih prevzemov iz minulega časa: zelo relevanten je bil prevzem Kanala A s strani Pro plusa pred 15 leti, delno relevantna je bila tudi ustanovitev Planet TV, saj je bil to precedenčni primer, ko telekomunikacijski operater ustanovil komercialno televizijo. Takrat so se odprla vprašanja prepleta teh dveh področij, saj imamo v zakonu o medijih še vedno zapisano, da telekomunikacijski operaterji ne morejo hkrati imeti v lasti ali upravljati s televizijsko postajo," za Večer pojasnjuje Milosavljević.