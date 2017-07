Janša izgubil še eno sodno bitko proti novinarki

Okrajno sodišče v Velenju je zavrnilo predlog predsednika SDS Janeza Janše za razveljavitev sodbe, po kateri mora novinarki RTV Slovenija Eugeniji Carl zaradi žaljivega tvita plačati 6.000 evrov odškodnine

Do novinark žaljivi tviti Janeza Janše, ki so predsednika SDS pripeljali do sodišča

© Twitter

"Veseli me, da je sodišče sledilo našim navedbam, saj v kolikor bi avtorju tvita ugodilo, bi to pomenilo tudi konec instituta fikcije vročitve, kar bi bil precendens v pravosodju," se je na odločitev sodišča odzvala novinarka TV Slovenija Eugenija Carl in dodala, da je soišče že lani razsodilo, da je zapis vsebinsko sam po sebi žaljiv, tokrat pa je ugotovilo še, da je za zamudno sodbo odgovoren zgolj in samo njegov avtor (Janes Janša, op.p.), "čeprav je poskušal krivdo prevaliti na druge, recimo na poštarje".

Eugenija Carl je v svoji izjavi zapisala, da ker Janša ni znal utemeljeno pojasniti zakaj pošte ni dvignil, saj za to ni bilo nobenega prepričljivega razloga, lahko utemeljeno sklepamo, da je bilo tudi sodišče mnenja, da je šlo za izmikanje vročitvi. "Enak razplet pričakujem tudi v primeru kolegice Mojce Šetinc Pasek, prepričana pa sem, da se bo toženec za svoj tvit še naprej pritoževal," je še dodala.

Janša je želel v omenjenem postopku dokazati, da ima pravico do vrnitve v prejšnje stanje. Na tožbo namreč ni odgovoril, ker sodnega pisanja lani v času poletnega dopusta ni prejel oz. mu ga vročevalec ni vročil. Vsaj tako je zatrjeval. Če bi mu sodišče ugodilo, bi se sodba razveljavila in postopek bi se začel znova.

"Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan" (Janez Janša na Twitterju)

Zaradi istega tvita o "medijski prostuciji" je Janšo tožila še ena novinarka RTV Slovenija, in sicer Mojca Šetinc Pašek. Tudi v tem primeru je velenjsko okrajno sodišče v zamudni sodbi ugodilo zahtevi Mojce Šetinc Pašek po odškodnini v višini 6000 evrov, a je tudi v tej zadevi Janša zahteval vrnitev v prejšnje stanje, ker tožbe ni prejel in nanjo ni odgovoril. Po naših informacijah naj bi tudi Mojca Šetinc Pašek odločitev velenjskega sodišča prejela v naslednjih dneh.

Obe novinarki pa Janšo zaradi tvita tožita tudi kazensko. Na predobravnavnih narokih v kazenskih zadevah na celjskem okrožnem sodišču 13. aprila letos Janša zaradi spornega tvita ni priznal krivde.

Na tej povezavi si lahko preberete jagodni izbor Janševih zapisov o medijski prostituciji.