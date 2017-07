Sebičnost ubija planet

Globalni boj proti podnebnim spremembam je svetovno prvenstvo v sprenevedanju. Odstop ZDA od pariškega sporazuma je še najmanj sporen.

Naftna ploščad Goljat v Barentsovem morju ob norveški obali. Nafto hkrati črpa iz kar 12 vrtin.

© Eni Norge

Norveška je svetovni zgled izvajanja naprednih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam. Ko večina sveta za podnebne spremembe še ni niti slišala, so Norvežani že uvedli visoke davke na izpuste toplogrednih plinov. Skoraj vso električno energijo proizvedejo z obnovljivimi viri, predvsem v hidroelektrarnah. Do leta 2025 nameravajo popolnoma prepovedati prodajo avtomobilov z bencinskim motorjem. Zaradi radodarnih subvencij za nakup in številnih drugih ugodnosti je že letos približno polovica prodanih novih avtomobilov električnih ali hibridnih. Površina norveških gozdov se je v zadnjih sto letih potrojila. Norvežani po vsem svetu vlagajo na milijarde evrov v preprečevanje deforestacije – v Braziliji, Liberiji, Indoneziji, Gvajani –, zaradi česar si lahko pripišejo zasluge za velike prihranke pri izpustih ogljikovega dioksida. Država si je zastavila, da bo do leta 2030 postala ogljično nevtralna, da torej zaradi nje ne bo v zraku niti molekule ogljika več kot sicer.