Deaktivacija bombe

Danes bo v Sloveniji izpeljana ena od najzahtevnejših intervencij doslej

Boeing B-17G spušča bombe, 1944/45

© Wiki Commons, USAAF

Danes dopoldne se bo pričela evakuacija ljudi v Vurberku in Krčevini, ki bi lahko bili v nevarnosti zaradi načrtovanega uničenja 250 kilogramske ameriške letalske bombe. To je domačin prejšnji teden našel pri gradu Vurberk in jo prepeljal na domače dvorišče, s čimer je njeno onesposobitev otežil, saj je v bombi morda prišlo do sprememb – prav tako pa se še ne ve točno, kakšno eksplozivno sredstvo je v njej.

Domačin je bombo iz druge svetovne vojne našel na bližnji vzpetini, jo izkopal in jo s tovornjakom prepeljal na dvorišče svoje hiše. Šele za tem je obvestil policijo. Igor Boh, predstavnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), je opozoril, da bi se takšna poteza lahko za najditelja slabo končala.

Po ocenah NUS bo eksplozija vidna in slišna v oddaljenosti dveh kilometrov, večje gmotne škode pa naj ne bi bilo.

Gre za prvi primer najdbe bombe takšne vrste v Sloveniji, saj ima namreč ta kemični vžigalni mehanizem, zaradi česar je občutljiva na vsak premik. Ob podobnih primerih v tujini je že prišlo do nesreč. V zgodovini izvajanja ukrepov varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v Sloveniji je to ena najzahtevnejših intervencij doslej.

Kot je na novinarski konferenci v Dupleku povedal Boh, so se odločili, da bombo najprej preselijo z dvorišča stanovanjske hiše v 30 metrov oddaljeno jamo v gozdu za hišo in jo nato tam uničijo. O akciji so se posvetovali tudi z Avstrijci, je še komentiral Boh, ki sicer menijo, da bi bilo boljše, da se bombe ne premika.

V času deaktivacije bodo zaprte vse okoliške ceste, zaprt pa bo tudi zračni prostor. Po ocenah NUS bo eksplozija vidna in slišna v oddaljenosti dveh kilometrov, večje gmotne škode pa naj ne bi bilo.