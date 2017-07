Nad Islamsko državo tudi prva LGBT+ vojaška enota

Na verski ekstremizem se odziva TQILA, prva LGBT+ vojaška enota, katere skupnost je zaradi džihadistov v zadnjih letih utrpela številne žrtve

Opresija Islamske države nad manjšino LGBT+ je v treh letih dosegla široke razsežnosti. Preganjanje, kamenjanje in usmrtitve so zaznamovali odnos militantne skupine ISIS do vseh drugačnih. Tokrat LGBT+ skupnost udarja nazaj: skupina mednarodnih prostovoljcev, ki se skupaj s Kurdi borijo proti Islamski državi na severu Sirije, je napovedala pvo LGBT+ vojaško enoto za boj proti džihadistom. Imenuje se TQILA in izgovarja kot 'tekila', poroča Independent.

»Mi, Mednarodne revolucionarne ljudske gverilne sile (IRPGF) uradno naznanjamo ustanovitev Queer osvobodilne vojske vstajenja (TQILA),« je oznanilo anarhistično gibanje na Twitterju. Gre za »podskupino IRPGF, sestavljena iz LGBT*QI+ tovarišev, kot tudi vseh drugih, ki si prizadevajo razbiti binarnost spola, podpreti žensko revolucijo ter širšo spolno in seksualno revolucijo.«

12. junija 2016 je floridsko mesto Orlando pretresel najbolj krvav strelski napad v zgodovini ZDA. Omar Mateen je ubil 49 in ranil 53 ljudi v gejevskem nočnem klubu Pulse. ISIS je uradno prevzel odgovornost za napad. Sicer brutalen opomnik na zmožnost ISIS, da radikalizira in navdihuje posameznike za napade »osamljenih volkov«, pa je le odmev sistematične sovražnosti in preganjanja pripadnikov LGBT+ v Iraku in Siriji.

Sodišča, ki jih je imenoval ISIS, so razglasila homoseksualnost za prepovedano in odrejujejo hude kazni v skladu z ekstremističnimi razlagami zastarelega šeriatskega prava. Ena najpogostejših kazni je metanje ljudi s stavb in kamenjanje tistih, ki padec preživijo. V decembru 2015 je tako ISIS usmrtil vsaj 36 moških s sumom na homoseksualnost, jeseni istega leta pa v enem dnevu kar 10, med drugim 15-letnega fanta.

Primeri vsekakor niso osamljeni, saj lahko redno beremo o usmrtitvah tako na področjih, ki jih kontrolira ISIS, kot tudi o napadih na LGBT+ pripadnike drugje po svetu. V letošnji majevski številki revije Islamske države Rumiyah ISIS na primer poziva k napadom s tovornjaki. Ti naj ciljajo na »večje festivale, konvencije, praznovanja in parade,« ob tem zapisu pa je kot primer tarče navedena fotografija s Parade ponosa v San Franciscu.

Na tovrstno sovražnost se nova »osvobodilna vojska« odziva z besedami: »Člani TQIL-e smo z grozo opazovali, kako fašistične in ekstremistične sile po svetu napadajo queer skupnost in morijo njene pripadnike, češ da so »bolni« in »nenaravni.« Dodajajo, da ni le ISIS ta, ki promovira sovražnost do LGBT+. »Katoliški konzervativci svetovnega Zahoda prav tako napadajo ljudi LGBT*QI+ v težnjah, da bi jih utišali in izbrisali njihov obsoj.«

V naznanilu so zapisali, da želijo poudariti, da homofobija in transfobija nista inherentni ne Islamu ne kateri koli drugi religiji. »Poznamo mnogo muslimanov, judov, kristjanov, hinduistov, budistov itd., ki sprejemajo in pozdravljajo drugačnost,« so poudarili, pa tudi, da jih je veliko, ki so tudi sami pripadniki LGBT+.

V zadnjih mesecih je ISIS utrpel nekaj večjih porazov. Izgnan je bil iz mesta Mosul v severnem Iraku, ki je zadnje večje oporišče v državi. Hkrati je njegova glavna baza v mestu Raqqa v Siriji pod okriljem koalicije sil, ki jo podpira Zahod in vsebuje kurdske enote. Boju proti verskim skrajnežem se zdaj pridružuje nova LGBT+ vojaška enota, ki glasno izpostavlja, da sovražnost od religije ni neločljiva, obenem pa opominja, da problem ekstremizma ne obstaja le na vzhodu.