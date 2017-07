Praznujemo pol tisočletja gibanja, ki nam je dal prve slovenske knjige

Nocoj v Novem mestu pogovor s strokovnjaki ob 500. obletnici protestantizma na Slovenskem

Primož Trubar

© WikiCommons

Nocoj ob 20. uri bodo na terasi pred knjigarno Goga (Glavni trg 8) v Novem mestu ob poltisočletju protestantizma pri nas spregovorili strokovnjaki Mitja Sadek, Daniel Brkič in Nenad Vitorović. Primož Trubar, Jurij Dalmatin in Adam Bohorič so namreč najsvetlejše »zvezde« slovenskega protestantizma, z njimi smo dobili prve slovenske knjige, knjigo slovnice in črkopisa ter prevod Svetega pisma. Čas luteranstva, razširjenega prekrščevanja, je bil obenem tudi čas prvih šol in knjižnic.

"Protestantizem nas je razvil v sodoben narod. Takrat, davno preden smo se formirali kot narod, so bili naši predniki na migracijskem prepihu. Ker akciji vedno sledi reakcija, se je kmalu zgodila protiferomacija, ki je protestantizem na Slovenskem zatrla. V 19. stoletju je bila obnovljena evangelistična organizacija v Ljubljani, Celju, Mariboru in Šentilju v Slovenskih goricah, ki je vključevala nemško govoreče prebivalce. Prenehala je obstajati z izselitvijo nemško ali avstrijsko opredeljenih prebivalcev leta 1945," so zapisali organizatorji dogodka.

In še nekaj besed o nastopajočih. Mag. Mitja Sadek je direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana, po izobrazbi je magister zgodovinskih znanosti in profesor latinščine, dr. Daniel Brkič je pastor Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto, dr. Nenad H. Vitorović pa je raziskovalec, ki se posveča odnosom sodobnih protestantskih cerkva do nekaterih bistvenih potez (post)modernosti, kot so sekularizem, egalitarizem, pluralizem in multikulturalizem. Je tudi prevajalec Luthrovih nemških besedil, ki so objavljena v Izbrani spisi (2001), ter namestnik odgovornega urednika revije »Stati inu obstati«.

Več o programu Novomeških poletnih večerov najdete na tej povezavi, vsi dogodki pa so brezplačni.