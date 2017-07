Kartica ugodnosti za invalide

Evropski projekt, s katerim bomo prispevali k enakopravnejšemu vključevanju invalidov v družbo

V Sloveniji je okrog 170.000 upravičencev do kartice ugodnosti.

© MaxPixel

Na torkovi novinarski konferenci je bila javnosti prvič predstavljena evropska kartica ugodnosti za invalide. Kartico sta zasnovala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), kjer je konferenca potekala, in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Cilj projekta je invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebej, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, poroča MDDSZ.

S projektom, ki ga podpira Evropski socialni sklad, bomo prispevali k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala v 2008, Akcijskega programa za invalide 2014-2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020. Ugodnosti bodo lahko slovenski invalidi koristili v drugih državah EU, tuji upravičenci pa jih bodo lahko izkoristili pri nas.

V Sloveniji je okrog 170.000 upravičencev do kartice, kar predstavlja med 12 in 13 odstotkov populacije.

Kartica je projekt EU, v katerega so vključene poleg Slovenije še Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta in Romunija. Slovenija je prejela največ finančnih sredstev in bo projekt tudi edina zaključila v roku. Namen Evropske kartice ugodnosti je, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije.

Po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak je v Sloveniji upravičencev do kartice okrog 170.000, kar predstavlja med 12 in 13 odstotkov populacije. Vlogo za kartico lahko invalidi brezplačno vložijo na kateri koli upravni enoti v Sloveniji.

»Še posebej želimo spodbuditi podjetja k družbeni odgovornosti, tako da bi se v čim večjem številu pridružila projektu in ponudila popuste invalidom,« je dejala Kopač Mrak in s tem opozorila na ekonomske prednosti projekta. S ponudbo komercialnih popustov invalidom na področju umetnosti in kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta bodo ponudniki namreč lahko pokazali, da so del odgovorne družbe, je MDDSZ povzelo v objavi za javnost.

Primer invalidske kartice ugodnosti

© MDDSZ

Na konferenci je spregovoril tudi uporabnik kartice Dušan Filiček iz Zavoda Korak v Kranju: »S kartico bom šel lažje na dopust, smučanje, večerjo ali na kak koncert v Filharmonijo.« Veseli ga, da bo zdaj za te aktivnosti lahko plačal manj, saj mu pred tem zaradi finančnega stanja te aktivnosti niso bile dostopne, je še dodal. »Med ugodnostmi, ki so na voljo, si bom najprej privoščil izlet v živalski vrt z ženo,« je zaključil. ZOO Ljubljana invalidom s kartico ponuja kar 75 odstotni popust, v ponudbo pa je vključena tudi brezplačna izposoja invalidskega vozička. V Sloveniji je sicer še okrog 200 ponudnikov, ki jih je mogoče spremljati na spletni strani projekta.

Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide pa se poleg zagotavljanja določenih popustov osredotoča tudi na ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi ostali. S tem pa se pri projektu trudijo za večje in enakopravnejše vključevanje invalidov v družbo.