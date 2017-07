V 103. letu starosti je umrl akademik, partizan in taboriščnik Anton Vratuša

V nekdanjem režimu je bil član tedanje vlade in Sazuja, obenem pa tudi stalni jugoslovanski predstavnik pri Združenih narodih

Anton Vratuša (1915 - 2017)

© Borut Krajnc

V 103. letu starosti je umrl priznani akademik in slavist Anton Vratuša, ki je objavil več kot 350 strokovnih razprav in člankov. Med 2. svetovno vojno je bil dejaven udeleženec NOB, partizan in borec. V letih od 1942 do 1943 je bil interniran v več italijanskih koncentracijskih taborišč. Po vojni pa je opravljal številne pomembne funkcije, med drugim je bil stalni predstavnik SFRJ pri Organizaciji združenih narodov, podpredsednik zveznega izvršnega sveta (1971–1978), tedanje vlade, in predsednik izvršnega sveta skupščine SRS (1978–1980). Od leta 1985 je bil tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Sazu).

Anton Vratuša je v intervjuju za Mladino, ki so ga lahko preberete na tej povezavi, dejal, da vrednote NOB niso prazne parole: "To je humanistični odnos do življenja. Tega nam danes manjka." Dodal je tudi, da se je najsvobodneje počutil, ko je 13 let vodil zvezni kabinet jugoslovanskega podpredsenika Edvarda Kardelja.