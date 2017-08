Skrite Amazonove blagovne znamke

Mogoče je, da bo prišel čas, ko bo oblačila, hrano, televizijske šove, naprave in pohištvo proizvajalo in prodajalo le eno podjetje – Amazon

Amazon.com, Inc. je največja spletna trgovina na svetu.

© Flickr

Večina potrošnikov, ki nakupujejo pri spletnem trgovcu Amazonu, pozna njegovo lastno blagovno znamko Amazon Basics, nekateri poznajo še Amazon Essentials. Toda Amazon ima v lasti še veliko drugih blagovnih znamk, ugotavljajo na spletnem portalu Quartz. Pregledali so več kot 800 trgovskih znamk, ki jih ima Amazon registriranih oziroma je zanje prosil registracijo pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke. Tako so odkrili 19 znamk, ki so njegove, pa potrošnikom to ni znano.

Samo za eno je jasno, da gre za Amazonove izdelke. To je Pinzon, pod katero prodaja rjuhe in brisače. Preostale so potrošnikom predstavljene enako kot blagovne znamke drugih podjetij. Edini znak, da gre za Amazonove znamke je, da so na voljo edino za člane elitnega kluba »Amazon Prime«. Nikjer ni navedeno, da so te znamke na voljo le članom tega kluba zato, ker so Amazonove oziroma so znamke podjetij, ki so sklenile pogodbe z Amazonom.

Poleg 19 znamk, pod katerimi Amazon prodaja različne izdelke, so novinarji Quartza odkrili še deset znamk, ki jih še ne trži. V dvajsetih letih so si v podjetju nabrali dovolj podatkov o nakupih, da vedo, kaj so potrošniki pripravljeni kupiti in koliko so za želeni izdelek pripravljeni plačati.

Mogoče skuša Amazon s svojimi skritimi znamkami potrošnike prepričati, da imajo na voljo ogromno različnih možnosti, dejansko pa izbirajo le med različnimi Amazonovimi znamkami.

Na vprašanja o strategiji lastnih blagovnih znamk v Amazonu nimajo jasnega odgovora, priznavajo pa, da imajo več blagovnih znamk, med katerimi so Amazon Basics, Happy Belly, Mama Bear, Pinzon, Presto!, Wickedly Prime, Goodthreads, Amazon Essentials, Mae, Ella Moon, Buttoned Down, The Fix and Lark & Ro. Priznali so tudi, da so nekatere znamke, ki so jih odkrili novinarji Quartza, med njimi Goodthreads, The Fix, and Presto!, njihove, čeprav niso navedene kot take na spletni strani ter na njih ni navedeno ime Amazon.

Mogoče skuša Amazon s svojimi skritimi znamkami potrošnike prepričati, da imajo na voljo ogromno različnih možnosti, dejansko pa izbirajo le med različnimi Amazonovimi znamkami. Potrošniki so pripravljeni več plačati za znamko, zato te znamke niso videti kot trgovske, pravi Mark DiMassimo, predsednik uprave oglaševalske agencije DiMassimo Goldstein iz New Yorka. Toda s tem, ko razvija novo linijo svojih izdelkov, Amazon tvega, da bodo potrošniki to razumeli kot prevaro, kar lahko privede do zmanjšanja zaupanja.

Amazon je neizprosen v želji po čim večjem dobičku. Kupuje vedno več letal za dostavo blaga po svetu, odpira nova delovna mesta, išče rešitve, kako bi bilo mogoče povsem avtomatizirati dostavo, postavlja trgovine v bližini domov potrošnikov in škatle za odlaganje paketov v stanovanjskih blokih. Jasno je nakazal, da se želi razširiti na vsa mogoča področja, hoče prevladati na trgu oblačil, prevzeti nadzor nad trgovino z živili, nekega dne želi morda postati najpomembnejši igralec tudi v avtomobilski iondustriji. Razvija brezpilotna letala, ki lahko paket kamor koli dostavijo v pol ure.

Mogoče je, da bo prišel čas, ko bo oblačila, hrano, televizijske šove, naprave in pohištvo proizvajalo in prodajalo le eno podjetje – Amazon.