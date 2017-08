Komunajzer

Pivo, z rdečim pridihom

»V Lidlu ogorčenim kupcem želeli prodati pivo Komunajzer s podobo rdeče zvezde«. Tako se je glasil naslov članka na portalu Nova24TV, ki je poročal, da je nekaj naključnih kupcev na Lidlovih prodajnih policah zmotilo pivo z imenom Komunajzer in podvrstami, ki se imenujejo Josip, Broz, Tito in tudi Jovanka. »Kako se lahko 26 let po slovenski osamosvojitvi na trgovskih policah pojavi pivo, ki je poimenovano po nekdanjem jugoslovanskem diktatorju, enem večjih zločincev 20. stoletja?« so se spraševali. Morda je šlo avtorjem članka najbolj v nos to, da gre pivo Komunajzer, poimenovano po slabšalnem izrazu za komunista, dobro v prodajo in ga je v nekaterih prodajalnah celo že zmanjkalo.

V Lidlu so pojasnili, da so pivo Komunajzer kupcem ponudili julija v tednu craft piv, ko so imeli v ponudbi različna piva manjših pivovarn. »Naš namen nikakor ni bil nagovarjati politična čustva, pač pa kupcem ponuditi izdelek slovenskega proizvajalca iz Novega mesta, pa tudi izdelke treh drugih slovenskih pivovarn. Podatek, da smo pivo umaknili s polic, ne drži, res pa je, da je bilo povpraševanje po njem dobro,« so dodali.

Zamisel za pivo Komunajzer je lani zrasla na zelniku proizvajalca Boruta Koprivnika. Kot je pojasnil, gre zgolj in samo za trženjsko strategijo. »Razmišljali smo, kako bi dali pivu ime, in komunajzer se nam je zdela primerna beseda, saj gre za parodijo, iz nje pa smo nato razvili celostni koncept, povezan predvsem z oglaševanjem in prepoznavnostjo. Nikakor ne želimo biti provokativni, tudi politično nismo želeli delovati, saj sploh nismo pričakovali, da bo kdorkoli to stvar vzel smrtno resno,« pojasnjuje Koprivnik in dodaja, da njegovi otroci in njihova generacija, ki z zgodovino niso več obremenjeni, sploh ne vedo, kaj beseda komunajzer pomeni. »Tisti, ki so s tem obremenjeni, naj pač bodo obremenjeni, mi nikomur nočemo nič žalega«.