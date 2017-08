»Slovenskost« na izpitu

Nesmiselni predlogi mlade moči SLS

Podmladek zunajparlamentarne Slovenske ljudske stranke (SLS) se zavzema za spremembo zakonodaje in zaostritev pogojev za vstop in bivanje prosilcev za azil. Kot je na novinarski konferenci povedal podpredsednik glavnega odbora Nove generacije (NG SLS) Alexander Crowther, bi morali kandidati za azil v letu po prihodu dokazati, da zadovoljivo obvladajo slovenščino in poznajo slovensko zgodovino. »V primeru, da ne izpolnijo te obveznosti, bi sledila repatriacija v državo izvora ali v državo, ki je pripravljena te državljane vzeti.« Pri tem so opozorili na primera Avstrije in Norveške, ki sta sprejeli podobne ukrepe omejevanja pritoka beguncev. Pozabili so omeniti, da gre, v nasprotju s Slovenijo, za ciljni migrantski državi, ki sta doživeli neprimerno večji naval prosilcev za azil ...

Tudi v drugih pogledih so predlogi podmladka SLS nepremišljeni, saj ne vsebujejo natančnejših opredelitev pojmov »slovenski jezik« in »slovenska zgodovina«. Če bi bili sprejeti predlogi podmladka, bi lahko brez dovoljenja za prebivanje v naši državi ostal nekdanji vidni član SLS. Gre za bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja, ki ga je sodišče (v Ljubljani) pozvalo, naj namesto govorjenja v kleni dupleščini pred obličjem institucije občuje v slovenščini. Bi Kangler opravil jezikovni izpit, s katerim bi njegovi nekdanji strankarski tovariši preverjali prilagojenost tujcev?

Še manj je jasno, katera različica naše zgodovine, ki bi jo morali poznati prosilci za azil, je prava. Je to zgodovina, po kateri smo Slovenci dediči noriškega kraljestva ali potomci slovanskih hord? Bi morali prestrašeni Sirci in Afganistanci pred državnimi uradniki pljuvati na rdeče zvezde in se križati ob omembi komunističnih zločinov ali pa naj bi naštevali dejstva o partizanskem uporu in kolaboraciji?

O teh vprašanjih se še Slovenci sami ne moremo poenotiti. Nekateri celo večkrat zamenjajo mnenje. Med njimi je prav vodja mladine v SLS Crowther, svojčas član Kulturno-političnega društva Komunist, podpornik vstaj leta 2012 in nasprotnik katoliške cerkve, danes pa novi up stranke, ki zagovorja vrednote krščanske demokracije.