Selitev tovornega prometa na železnico

Magna. O subvencijah, grožnjah in lokalnih šerifih.

Družinski dan v tovarni Magna Steyr v Gradcu

© Andrej Petelinšek, Večer

Država je kanadski Magni namenila več kot 40.000 evrov subvencije na zaposlenega. Pri Inštitutu Danes je nov dan (DJND) pravijo, da je s takšno subvencijo tudi sam sposoben zagotoviti subvencijo 400 novih (digitalnih, torej lahko tudi štajerskih) delovnih mest. "Upamo si trditi celo, da bi ustvarili bolj prijazna delovna mesta do narave in ljudi, kot se obetajo na tekočem traku lakirnice. Počivalšek se je biznisa lotil zelo zagreto, pri tem pa pozabil, da je minister, ne direktor kakšnega zasebnega investicijskega sklada - lobističnih stikov s predstavniki Magne namreč ni nikoli prijavil KPK," so še zapisali.

DJND dodaja, da ministrovo hujskaštvo proti nasprotnikom projekta predstavlja enega večjih komunikacijskih zdrsov te vlade (nasprotnike projekta je ves čas naslavljal z Ljubljančani, enkrat celo z močvirniki), in da je to opogumilo tudi mariborskega podžupana Saša Pelka, ki je šel tako daleč, da je okoljevarstvenikom v slogu Viol grozil, da v primeru vložitve pritožbe v Mariboru ne bodo več dobrodošli.

"Vsako dodatno onesnaževanje zraka, zaradi s tem povezanih zdravstvenih problemov prebivalcev, je potrebno preprečiti." (Umanotera)

Včeraj je namreč Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, kljub vsem pritiskom dosegla selitev tovornega prometa na železnico. Pri fundaciji so med drugim zapisali, da je vsako dodatno onesnaževanje zraka, zaradi s tem povezanih zdravstvenih problemov prebivalcev, potrebno preprečiti. "Sprejeta zaveza investitorja pa ne odpravlja pomislekov v zvezi z načinom umeščanja investicije, ujemanjem lakirnice s trajnostnim razvojnim modelom, ki ga zasleduje naša država, izbire najprimernejše lokacije ter sprejemljivostjo uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč," so še dodali.

