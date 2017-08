Pri patentih za samovozeče avtomobile sta družbi Tesla in Apple nepomembni

Ko govorimo o patentih za samovozeče avtomobile, so od leta 2010 največ patentov prijavila nemška podjetja

Googlov samovozeči avto

Velika tehnološka podjetja v ZDA in na Kitajskem razvijajo samovozeče avtomobile in sisteme, ki naj bi omogočili, da bi tovrstne avtomobile lahko postavili na ceste. Največ idej za to pa ima nemški dobavitelj avtomobilski industriji Bosch. To je mogoče sklepati po številu patentov, ki jih je registriral od leta 2010. Nasploh pa imajo nemška podjetja v lasti 52 odstotkov vseh patentov s področja avtonomne vožnje, ugotavljajo na Inštitutu nemškega gospodarstva.

Ob tem je zanimivo, da sta ameriška družba Tesla in tehnološki koncern Apple nepomembni, ko govorimo o patentih, saj ju ni na lestvici desetih podjetij z največ patentov za področje avtonomne vožnje. Tega pa ni mogoče reči za družbo Alphabet, ki je lastnica Googla in ima v lasti tudi hčerinsko družbo Waymo, ki je specializirana za razvoj samovozečih avtomobilov. Alphabet je v prvi deseterici.

Po poročanju Frankfurter Allgemeine so na Inštitutu nemškega gospodarstva analizirali več kot 5800 od okrog 9000 patentov s področja avtonomne vožnje v obdobju od leta 2010. Od tega odpade več kot polovica na proizvajalce avtomobilov in skoraj tretjina na znane dobavitelje. Ti patenti se nanašajo tudi na sisteme kamer ali radarske sisteme.

Na vrhu lestvice patentov za obdobje od leta 2010 je z 958 patenti dobavitelj avtomobilski industriji Bosch, na drugem mestu je proizvajalec avtomobilov Audi, ki ima 516 patentov, na tretjem mestu je spet dobavitelj Continental s 439 patenti. Družba Alphabet je na desetem mestu s 338 patenti.

Avtor študije Hubertus Bardt razlaga, da se je število patentov od konca leta 2015 povečalo za 60 odstotkov, kar pomeni, da vse več podjetij zaščiti svoje ideje za samovozeče avtomobile.

Konkurenca na področju samovozečih avtomobilov pa se ne začne šele pri avtomobilih, ki jih bodo vozili roboti, ampak s pomožnimi sistemi, ki so danes deloma že na voljo.

Welt navaja, da so o samovozečih avtomobilih inženirji sanjali že v preteklosti, med njimi je bil tudi genij Leonardo da Vinci.

Razprave, ali bodo ljudje potem, ko bodo prišli na ceste samovozeči avtomobili, sploh še lahko sedli za volan, je junija spodbudila nemška kanclerka Angela Merkel. Izjavila je, da bo čez 20 let dovoljeno voziti avto samo s posebnim dovoljenjem. Vožnja z avtomobilom robotom bo po njenih besedah postala obvezna, ker smo »mi vozniki največja grožnja«.