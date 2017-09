Banke, ki sedijo na 500 milijardah »lažnih posojil«

500 milijard avstralskih dolarjev hipotek temelji na napačnih podatkih. Gre za 18 odstotkov vseh kreditov, ki jih morajo prejemniki še odplačati.

Avstralski regulator bank je poostril pogoje za odobravanje posojil, ker se boji, da bo rast cen nepremičnin povzročila balon, poroča Bloomberg. Skrbi ga visoka in hitra rast cen stanovanj v Sydneyju, Melbournu in Brisbanu, ki je povzročila rekordno visoko zadolženost gospodinjstev. Pomočnica guvernerja avstralske centralne banke Michele Bullock je dejala, da bodo regulatorji »narediti več, če bo to potrebno«, predsednik komisije za vrednostne papirje in naložbe Greg Medcraft pa verjame, da je na stanovanjskem trgu nastal »balon«.

Po novem morajo posojilodajalci med drugim »ostro« omejiti število posojil samo s plačilom obresti (interest only-loans), ki dosegajo 80 odstotkov vrednosti nepremičnine, in narediti »temeljit pregled in navesti močne razloge« za dodelitev takšnih posojil v višini več kot 90 odstotkov vrednosti stanovanja. V Sydneyju so cene stanovanj v zadnjem mesecu narasle največ v zadnjih 14 letih. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se povečale za 18,4 odstotka.

Bloomberg ob tem še navaja, da imajo avstralski posojilodajalci po podatkih družbe UBS Group 500 milijard avstralskih dolarjev, kar je 402 milijardi ameriških dolarjev, »lažnih posojil« ali hipotek, ki so jih odobrili na podlagi napačnih finančnih informacij, ki so jih kupci nepremičnin navedli v vlogah za najem posojil. Med 907 Avstralci, ki so v zadnjih 12 mesecih sklenili hipotekarno pogodbo, je v anketi UBS samo 67 odstotkov odgovorilo, da je bila njihova vloga »v celoti pravilna in točna«. Lani je tako odgovorilo 72 odstotkov imetnikov hipotekarnih posojil. Večina netočnosti se je nanašala na navedbo večjih prihodkov od dejanskih in nižjega zneska za življenjske stroške od dejanskega.

Kaže, da se rast cen nepremičnin v Avstraliji končuje, saj investitorji izginjajo s trga. Podatki, ki jih je avgusta objavil državni statistični urad, kažejo, da je financiranje stanovanj v zadnjih šestih mesecih zastalo.

Ti podatki kažejo, da so ljudje, ki so najeli hipotekarno posojilo, manj bogati, kot verjamejo banke, kar pomeni, da jim v primeru krize grozi večja izguba, kot predvidevajo. Izraz »lažniva posojila« so skovali v ZDA v času finančne krize.

Jonathan Mott iz UBS po poročanju Guardiana pravi, da je stranke opozoril, da je pri srednjeročnem obdobju pri napovedih za bančni sektor »zelo previden«. V Avstraliji je ročnost hipotek približno štiri leta in pol, je napisal. To pomeni, da med četrtino in tretjino hipotek v bilancah avstralskih bank temelji na napačnih podatkih v vlogah posojilojemalcev.

