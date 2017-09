Angelčine nepremičnine

Zakaj je Primčeva predsedniška kandidatka proti davku na nepremičnine?

Angelčina vila v Savudriji

© Ana Fetih, Žurnal 24

Angelca Likovič, predsedniška kandidatka stranke Glas za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc, je objavila 14 točk svojega programa. Poleg pričakovanih, da spoštuje deset božjih zapovedi, in nepričakovanih, da ne bo dovolila čipiranja prebivalcev Slovenije, se je nekdanja osnovnošolska ravnateljica in komentatorka resničnostnih šovov dotaknila tudi vprašanja nepremičnin. Tako je v 10. točki zatrdila, da ne bo dovolila »krivičnega nepremičninskega davka, ki bi obdavčil trdo delo in prihranke, ki so jih mnogi Slovenke in Slovenci celo življenje vlagali v svoje nepremičnine«.

Ker smo izvedeli, da ima tudi sama v lasti nekaj nepremičnin in nekatere tudi oddaja, smo ji poslali nekaj vprašanj, saj bi pričakovali, da bi kot predsedniška kandidatka o svojem premoženju govorila transparentno in iskreno. A odgovorov na vprašanja, kot so, ali ima nepremičnine v tujini, ali jih oddaja, ali je ta dejavnost ustrezno pravno urejena, nismo dobili. Opazili smo jezno javno sporočilo na Twitterju, kjer je zapisala, da »lažnivi Mladini« ne bo odgovarjala. V nekem drugem tvitu je nato bentila, da je to, kar od nje pričakuje Mladina, »kot bi lopov od človeka, ki ga je okradel, zahteval pojasnilo izvora premoženja«. »NE!« je zaključila z velikimi tiskanimi črkami.

V Sloveniji so že bili primeri, ko so politiki prikrivali svoje premoženjsko stanje, kar jih je potem, upravičeno ali ne, stalo politične kariere. Izstopata dva. Nekdanji predsednik Zaresa in minister Gregor Golobič leta 2009 Financam ni razkril svojega lastniškega deleža v podjetju Ultra – ga je pa prijavil protikorupcijski komisiji – in njegov imidž v javnosti si ni od tega nikoli opomogel. Nekaj podobnega se je leta 2002 zgodilo nekdanjemu predsedniškemu kandidatu Francetu Arharju, ki je takrat služboval v Vzajemni. Na vprašanje, ali ima res 3,1 milijona takratnih SIT bruto plače, ni želel odgovoriti. Povedal je le, kolikšna je bila skupna vsota, ki so jo v Vzajemni za plače članov uprave namenili leto prej. »Kaj pa letos, ali lahko zanikate, da vaša trenutna plača znaša 3,1 milijona SIT bruto?« so ga spraševali novinarji, a je bil Arhar neomajen. V drugi krog volitev se ni uspel uvrstiti.

Angelca Likovič ima v Savudriji, 500 metrov od morja, veliko vilo, v kateri so trije apartmaji. Na Bolha.com je oglas, iz katerega je razvidno, da jih oddaja. Kot piše, so cene apartmajev odvisne od števila oseb in obdobja sezone. V intervjuju za Žurnal24 je leta 2013 povedala, da sta s soprogom deset let prej tam zgradila še eno hišo, v kateri je zdaj njun sin. Ker je »velik zagovornik domače hrane«, ima kar tri vrtove, je dodala. V istem intervjuju je povedala, da sta z možem do zdaj zgradila več hiš.

Po poročanju revije Story leta 2010 prva hiša Angelce Likovič stoji v Grosupljem, kamor sta se s soprogom vselila deset let po poroki, nato sta kupila še prej omenjeno vilo v Savudriji in nato ob njej zgradila še eno. Četrta hiša zakoncev Likovič stoji v vasici Blečji vrh nad Grosupljem, ki je Angelčin rodni kraj, blizu nje pa stoji tudi kapelica, ki sta jo sezidala skupaj z možem.

Kaj torej skriva Angelca Likovič? Kaj bi se zgodilo, če bi država želela obdavčiti njeno premoženje?