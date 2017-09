V Italiji pametni telefoni tudi med poukom?

Komisija strokovnjakov naj bi danes začela pripravo predpisov o uporabi pametnih telefonov v šolah

© Ange77 / Wiki Commons

"Šolskega sveta ni mogoče ločiti od sveta mladostnikov. Pametni telefoni so orodje, ki lahko ob nadzoru učiteljev in staršev olajša učenje," je povedala italijanska ministrica za izobraževanje Valeria Fedeli. Njeno razmišljanje je pri delu stroke naletelo na oster odziv. V združenju za zaščito potrošnikov Codacons so ga denimo označili za "popoln nesmisel".

"Tudi cigarete in alkoholni napitki so del sveta mladostnikov. Bomo zaradi tega dovolili kajenje in pitje med poukom?" se je javno vprašal predsednik Codaconsa Carlo Rienzi.

Psihologi so opozorili tudi pred nevarnostjo, da bi bili šolarji stalno povezani s svetovnim spletom, saj to slabo vpliva na koncentracijo učencev. V podporo ministrici pa se je oglasil nekdanji italijanski premier Enrico Letta in izjavil, da napredka ne gre prezreti in da ne bi smeli šole zapreti pred tehnologijo.

Ne glede na to, da je prepoved uporabe telefonov v večini šolah že veljavna, izkušnje kažejo, da dijaki tega ne jemljejo preveč resno. Na italijanski gimnaziji v Genovi so denimo lani z enodnevnim družbenokoristnim delom kaznovali 15 dijakov, ki so med poukom uporabljali pametni telefon.