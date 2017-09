Bo moral uporabnik Roga izprazniti prostor in ga vrniti občini?

Okrožno sodišče v Ljubljani je v primeru tožbe Mestne občine Ljubljana (Mol) proti enemu od uporabnikov tovarne Rog ugodilo zahtevku Mola in presodilo, da mora uporabnik izprazniti prostor ter ga vrniti občini

Roza pištola na pročelju ljubljanske tovarne Rog

Mestna občina Ljubljana (Mol) na sodišču uveljavlja lastninsko pravico nad območjem nekdanje tovarne Rog, ki ji jo, kot trdijo na občini, od junija 2016 odrekajo začasni uporabniki. V tej zadevi poteka na sodišču več postopkov, okrožno sodišče pa je avgusta ugodilo Molu v tožbi zoper enega od uporabnikov. Kot so za STA pojasnili na Molu, sodba pomeni, da je uporabnik "dolžan vrniti Molu v neposredno posest objekte in zemljišče - prostore bivše tovarne Rog, na parcelah, ki so navedene v izreku sodbe ter je dolžan opustiti kakršnokoli poseganje v te nepremičnine". Molu pa mora povrniti tudi pravdne stroške.

Odvetnik uporabnika Roga Zoran Korenčan je pojasnil, da sodišče zahtevku Mola ni ugodilo v celoti, ker je ta meril na to, da bi "ta oseba morala izprazniti tudi vse ostale prostore, kar je nekako nemogoče". Po njegovih besedah želi Mol doseči, da bi bili vsi uporabniki Roga priznani kot stranka. A tega ne more doseči, ker je po zakonu bistvena predpostavka za to, da ima ta skupnost premoženje, ta skupnost pa tega nima, trdi Korenčan.

Mol je na območju tovarne Rog predvidela celovito arhitekturno-urbanistično prenovo in izgradnjo Centra Rog, ki bi bil namenjen kreativnim industrijam in vizualnim umetnostim. Vendar do rešitve sodnega spora z začasnimi uporabniki nima vstopa na to območje.

"Tako da tudi če bo sodba postala pravnomočna, je veliko vprašanje, kaj je občina s tem sploh dosegla. Ker, kot vemo, je uporabnikov tovarne Rog vsaj 150. To bi lahko dosegli samo proti vsakemu posebej, a ne vem niti, če se sploh vsi med seboj poznajo," je povedal odvetnik rogovcev, ki je že vložil pritožbo na višje sodišče. Ker gre za klasično izpraznitveno tožbo, je to po njegovih besedah prednostna zadeva, zato se zna zgoditi, da bo pritožbeno sodišče o tem odločilo v nekaj mesecih. In če bo sodbo potrdilo, bo moral uporabnik zapustiti Rog.

To je sicer prvi primer, ki ga je proti uporabnikom Roga sprožila Mol. Po Korenčanovih besedah je v teku še sedem podobnih postopkov, za katere pričakuje podoben izplen, sodišče pa mora "procesuirati vsakega posebej, ne more biti avtomatizma". Odprt pa je tudi še en postopek, v katerem uporabniki tožijo občino zaradi motenja posesti junija lani, ko je Mol želela vstopiti v Rog z varnostniki. Obravnava za to bo ob koncu septembra, je še povedal Korenčan.

"Sodba je, pričakovano, ugodna," so ocenili na Molu, kjer pričakujejo ugodne odločitve sodišča tudi v ostalih primerih.





Rogu je Mladina posvetila tudi eno od lanskih številk oziroma naslovnic. O naslovni zgodbi je pisal urednik Grega Repovž v prispevku z naslovom Rog, naš najboljši sosed, v katerem pravi, da razvoj mesta niso le mostovi, tlakovani trgi, športni objekti, urejeni parki in otroška igrišča, ampak seveda tudi novi konflikti, nove jezne in nerazumljene skupine, ki si vzamejo svoj prostor.

Izak Košir pa je v reportaži z naslovom Rog ni tovarna obiskal rogovce in njihove prostore ter jih predstavil. Prispevek nudi intimen vpogled v njihovo delovanje in razkriva njihova prizadevanja. Spoznajte jih. Pogovoru o tem v okviru podkasta Radio Mladina pa lahko prisluhnete na tej povezavi.

O Rogoviljenju je v svoji kolumni pisal tudi N'toko. Rogovska vsebina ne bo nikoli všečna vsem prebivalcem mesta, zanimivo pa je, da jih največkrat ne moti to, kaj rogovci počnejo, ampak dejstvo, da za to ne plačujejo najemnine.