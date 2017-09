Igor Bavčar v zaporu

Včeraj v večernih urah je nekdanji minister za notranje zadeve in nekdanji predsednik uprave Istrabenza začel prestajanje zaporne kazni na Dobu

Igor Bavčar odhaja s sodišča, potem ko je vrhovno sodišče zadevo Istrabenz razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje

© Matej Pušnik

"Obsojeni bo po sprejemu v zavod obravnavan v skladu z določbami in po postopkih, ki so opredeljeni v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in podzakonskih predpisih, tako kot vsaka oseba, ki pride na prestajanje zaporne kazni. Po prihodu v zavod je vsak obsojenec najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer lahko po zakonu ostane do 30 dni," so v sporočilu za javnost zapisali pri Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Dodali so, da se v sprejemnem obdobju se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. "Ob zaključku sprejemnega obdobja se za obsojenca pripravi osebni načrt, ki vsebuje vse za obsojenca pomembne vsebine in aktivnosti med prestajanjem kazni. Osebni načrt se tekom prestajanja zaporne kazni dopolnjuje in spreminja, glede na izpolnjevanje sprejetih dogovorov, spoštovanje hišnega reda, spremenjene osebne okoliščine," so še sporočili.

O Bavčarju je pisal tudi urednik Mladine Grega Repovž. Uvodnik z naslovom Bavčar gre v zapor si lahko preberete na tej povezavi.