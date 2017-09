Dvojna agenta?

Novinarja Škandala24 in člana stranke SMC?

O tem, da v novem tabloidnem tedniku Škandal24, ki mu urednikuje novinarka Nove24TV Marjanca Scheicher in je v lasti stranke SDS ter Orbanu naklonjenega madžarskega Riposta, članki niso podpisani, smo že pisali. Predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek je takrat poudarila, da je to degradacija novinarskega poklica, ki je v temelju avtorsko in profesionalno delo.

Morda so pri Škandalu24 to prebrali in zdaj izvedli »damage control«. V novi številki je nekaj člankov celo podpisanih. Pojavita se denimo novinarja oziroma fotografa Janko, 35 in Milan, 77. Oba brez priimka in oba s fotografijo.

Tu pa se zaplete. Gre za isti osebi, ki krasita tudi spletno strn Cerarjeve Stranke modernega centra (SMC), s to razliko, da je pri slednji spodaj pojasnjeno, da so »zaradi varovanja osebnih podatkov fotografije in imena spremenjena«.

Njuni imeni so si torej izmislili pri SMC, fotografiji pa sta last arhiva Feature Pics, spletne prodajalne fotografij, kjer najdete vse mogoče obraze, ki jih lahko nato uporabite za najrazličnejše namene. Je to, da so pri Škandalu24 izmišljena »novinarja« oziroma »fotografa« poimenovali z istimi imeni in opremili z isto starostjo, lahko naključje? Milan, 77 denimo v reviji piše o tragediji s pitbuli, Jaka, 35 pa je kot »Škandalov fotograf« v objektiv ujel prav zasebno zabavo stranke SMC.

Morda pa gre za dvojna agenta? Janko je nato pisal tudi o »piškotkarjih«, kjer je skupaj z bralko, ki naj bi posredovala fotografije, ugotavljal, da je voditeljica oddaje 24 ur Petra Kerčmar »kot Miša Molk«.

Nekaj podobnega si je s kupljenimi fotografijami pred časom privoščil tudi tednik Demokracija, ki je na naslovnici portretiral jeznega in nevarnega migranta poleg ubogega polomljenega upokojenca ter pripisal: »Migrantom denar, nam pa davke!« Tudi v tem primeru je šlo za fotomodela spletne prodajalne fotografij (123RF.com), t. i. stock photo.