Do 16. ure na referendumu le 14,30 odstotka volilnih upravičencev

Glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je do 16. ure udeležilo 245.065 volivcev oz. 14,30 odstotka volilnih upravičencev.

Predsednik vlade Miro Cerar je glasoval v Gasilskem domu Trnovo v Ljubljani.

© Borut Krajnc

Glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je do 16. ure udeležilo 245.065 volivk in volivcev oz. 14,30 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Udeležba je za 10,69 odstotne točke nižja kot leta 2015 na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Za primerjavo, na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih leta 2015 je do 16. ure glasovalo 24,99 odstotka volilnih upravičencev. Na referendumu o arhivih leta 2014 pa je do 16. ure svoj glas oddalo 8,17 odstotka volilnih upravičencev, kažejo podatki DVK.

Najvišja volilna udeležba je bila ob 16. uri v volilni enoti Ljubljana Center, in sicer 15,67-odstotna. Med volilnimi okraji pa v Vrhniki, kjer je do tedaj svoj glas oddalo 18,13 odstotka volilnih upravičencev, je razvidno s spletnih strani DVK.

Najnižja volilna udeležba je bila ob 16. uri v volilni enoti Maribor, kjer je svoj glas oddalo 12,79 odstotka volilnih upravičencev. Po volilnih okrajih pa je bila najnižja v volilnem okraju Piran, kjer je svoj glas oddalo 9,22 odstotka volilnih upravičencev. Pod pragom desetih odstotkov je bila tudi volilna udeležba v volilnem okraju Tolmin, kjer je na volišča odšlo 9,40 odstotka volilnih upravičencev, še kažejo podatki DVK.