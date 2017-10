Googlov in Facebookov problem z lažnimi novicami

Google in Facebook sta takoj po pokolu v Las Vegasu spet širila lažne novice, ker njuni algoritmi ob velikih nepredvidljivih dogodkih še vedno ne znajo ločiti zrna od plevela

Ko se je v noči na ponedeljek razširila novica o pokolu v Las Vegasu, ni trajalo dolgo, ko so na spletu začeli krožiti sumi in lažne informacije o storilcu, njegovem motivu in povezavah. Google in Facebook, ki sodita med največje medijske platforme na svetu, sta imela pri razširjanju teh lažnih novic spet glavno vlogo. Raziskave novinarjev revije Atlantic so pokazale, da je bilo nekaj ur po dogodku na glavni googlovi novičarski strani objavljenih več člankov, da je storilec nedolžen in podpornik nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, v Neue Zurcher Zeitung piše Fabian Urech.

To so bile objave zasebnih uporabnikov na platformi 4chan, ki je v ZDA priljubljen forum, prek katerega lahko uporabniki brez omejitev širijo sume in teorije zarote. Novinarji revije Forbes ugotavljajo, da je bilo na Facebooku po pokolu med udarnimi novicami več zapisov desničarskih skrajnežev, ki so namerno širili lažne informacije.

Napake pri zajemanju podatkov, ki so jih zagrešili Googlovi in Facebookovi računalniški algoritmi za izbor novic, so uporabniki na družabnih omrežjih v ponedeljek ostro kritizirali. Tehnološka giganta se zaradi širjenja lažnih novic nista prvič znašla pod plazom kritik. Že po napadu na maratonu v Bostonu leta 2013 so se z njuno pomočjo po spletu zelo hitro širile lažne novice o domnevnih storilcih in njihovih motivih. Kritike sta si prislužila zaradi širjenja lažnih novic med kampanjo pred lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA.

Veliko strokovnjakov se strinja, da je strojni izbor novic, ki temelji na zapletenih algoritmih, razlog za zlo, ki se imenuje širjenje lažnih novic. Novinarka Forbesa Kathleen Chaykowski sicer ugotavlja, da v normalnih razmerah računalnik razumno izbira novice, ko pa se zgodi velik nepredvidljiv dogodek, pa njegovi logaritmi praviloma odpovedo. Googlu in Facebooku še vedno ni uspelo svojih sistemov zaščititi tako, da ne bi kot virus širili lažnih informacij.

Vse več je zaradi tega zahtev, da novic ne bi več smeli preverjati računalniki, ampak ljudje. Vseh novic zaradi količine sicer ni mogoče preveriti, bilo pa bi mogoče preveriti tiste, ki so izpostavljene. Novinar Atlantica Alexis Madrigal pravi, da je nujno treba povečati število ljudi, ki izbirajo novice, in odločajo, katere bodo objavljene, saj se računalniki v doglednem času še ne bodo znali pravilno odzivati na nepričakovane velike dogodke.

Odgovorni v Googlu in Facebooku se tega problema očitno zavedajo, a so še daleč od njegove rešitve. To je mogoče razbrati iz njihovih odzivov na kritike po napadu v Las Vegasu. Pri Googlu so se opravičili, ker so izpostavili lažne informacije in jih v nekaj urah izbrisali. Obljubili so še, da bodo spremenili algoritme tako, da se v prihodnje takšne napake ne bodo več dogajale. Tudi pri Facebooku so napačne novice ročno izbrisali, zadevo obžalovali in zagotovili, da problem rešujejo.





