Za predsednika republike prvi dan predčasno glasovalo 7750 volivcev

© Tomaž Lavrič

V torek, na prvi dan predčasnega glasovanja na predsedniških volitvah, ki bodo sicer v nedeljo, je glasovalo 7750 volivcev, kar je 0,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Po njihovih navedbah se je pred petimi leti prvi dan predčasnega glasovanja volitev udeležilo 5396 volivcev (0,32 odstotka).

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij, torej na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav. Predčasne volitve potekajo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Danes opolnoči se izteče tudi rok za zahteve po nekaterih posebnih oblikah glasovanja, kot sta glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni ali slabše gibljivosti. Prav tako lahko volivci le še danes zahtevajo glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom.