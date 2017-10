Javni mediji ne delujejo v imenu vlade, ampak v imenu javnosti

Protest novinarskih organizacij ob napovedanem španskem prevzemu katalonskih javnih medijev

© WikiCommons

Slovenske novinarske organizacije podpirajo avtonomno in neodvisno katalonsko javno RTV, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali Društva novinarjev Slovenije (DNS), Združenje novinarjev in publicistov ter Sindikat novinarjev Slovenije. "Izražamo solidarnost s kolegi na katalonski javni televiziji TV3, javnem radiu in tiskovni agenciji, ki jim je španska vlada v soboto zagrozila z odvzemom samostojnosti. Zaposleni v omenjenih medijih so že napovedali, da ne bodo spoštovali vsiljenih navodil in vodstev, ki ne bodo imenovana po veljavnih postopkih in s podporo katalonskega parlamenta," so dodali v javnem pismu.

Vse tri novinarske organizacije opozarjajo, da javni mediji ne delujejo v imenu vlade, ampak v imenu javnosti. Poudarjajo, da je prav zato izrednega pomena, da se vodstvo in nadzornike imenuje po demokratičnih postopkih, ki ščitijo novinarje in medijske ustvarjalce pred političnimi pritiski.

Svoboda tiska in javnega izražanja je ena od temeljnih človekovih pravic in osnov evropskega povezovanja.

"Politično obvladovanje javnih medijev je v svojem bistvu nedemokratično in nevarno za samo demokracijo. Napovedan grob poseg v neodvisnost javnih medijev bi pričakovali kvečjemu v kaki nedemokratični državi, ne pa od vlade članice Evropske unije. V primeru, da bo španska vlada politično prevzela katalonske javne medije pričakujemo, da bo Evropska zveza novinarjev (EFJ) od Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, kakor tudi od Sveta Evrope, zahtevala, da ukrepajo proti Španiji," so zapisali in izpostavili, da je svoboda tiska in javnega izražanja ena od temeljnih človekovih pravic in osnov evropskega povezovanja.