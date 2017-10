Možnost za vojaški napad na Severno Korejo ostaja na mizi

Napetosti je pripravljen pomagati pomiriti tudi nekdanji predsednik ZDA Jimmy Carter

Kim Jong Un, severnokorejski predsednik

© WikiCommons

Možnost vojaškega napada mora pri pogajanjih o južnokorejskem jedrskem programu ostati na mizi, čeprav nihče noče, da bi napetosti na korejskem polotoku reševali na tak način, pravi britanski zunanji minister Boris Johnson. »ne verjamem, da bi si kdo za vsako ceno želel vojaške rešitve tega problema,« je po poročanju Reutersa Johnson dejal v govoru v Londonu. Kljub temu je vsaj teoretično to možnost treba obdržati na mizi.

Pred Johnsonovim govorom je Severna Koreja poslala odprto pismo avstralskemu parlamentu z opozorilom, da je jedrska sila in da svojega jedrskega orožja zaradi groženj predsednika ZDA Donalda Trumpa ne bo uničila. »Če Trump misli, da bo z grožnjami z jedrsko vojno spravil Demokratično ljudsko republiko Korejo, jedrsko silo, na kolena, je to račun brez krčmarja in izraz nevednosti,« piše v pismu. Trumpova grožnja, da bo popolnoma uničil Demokratično ljudsko republiko Korejo, je ekstremni primer grožnje za uničenje celega sveta, še piše v pismu.

Japonski minister za obrambo Itsunori Onodera je po poročanju Independenta opozoril, da je Severna Koreja z razvojem jedrskega in klasičnega orožja dosegla »kritično in pretečo raven«. »Zaradi tega moramo sprejeti kalibrirane in različne odgovore, ki bodo ustrezali tej ravni,« je dodal. Onodera je bil bolj jasen kot obrambni minister ZDA Jim Mattis in južnokorejski obrambni minister Song Young Moo. Song je dejal, da provokativno obnašanje Severne Koreje postaja vse slabše, Mattis pa, da so testi, ki jih izvaja Severna Koreja, grožnja za regionalno in globalno varnost.

Med tem je nekdanji predsednik ZDA Jimmy Carter po poročanju New York Timesa izrazil pripravljenost, da bi v imenu Trumpove administracije odpotoval v Severno Korejo, kjer bi skušal umiriti napetosti. Sedanji »nepredvidljivi« severnokorejski predsednik Kim Jong-un ga bolj skrbi kot njegov oče Kim Jong-il. Ker Jong-un misli, da bo Trump ukrepal proti njemu, lahko naredi kaj preventivnega. »Mislim, da ima zdaj jedrsko orožje, s katerim lahko uniči Korejski polotok in Japonsko, pa nekatera naša čezmorska ozemlja na območju Pacifika, morda celo celinski del naše države,« pojasnjuje Carter.

Donald Trump namerava po poročanju CNBC prihodnji mesec, ko bo obiskal Kitajsko, od voditelja Xija Jinpinga zahtevati, naj pritisne na Severno Korejo. Zahtevati namerava, naj Kitajska, s katero Severna Koreja opravi več kot 90 odstotkov vse trgovine, v celoti uresniči resolucije OZN proti Severni Koreji. Kitajska je obljubila, da bo v celoti uresničila resolucije OZN v delu, ki prepovedujejo uvoz premoga, tekstila in morske hrane, prekinila bo izvoz nafte v Severno Korejo. A visoki uradnik Bele hiše pravi, da mora Kitajska narediti še več, da bo res izpolnila določbe resolucij.

Spletna izdaja Spiegla ob tem navaja, da najnovejše sankcije že učinkujejo, saj se je trgovanje s surovinami med Kitajsko in Severno Korejo močno zmanjšalo, uvoz bencina v Severno Korejo se je skoraj povsem ustavil. ZDA, Japonska in njune zaveznice pa so se odločile za dvodnevne vojaške vaje ob obalah Severne Koreje in Japonske. Po pojasnilih južnokorejske vojske so te vaje priprava na jedrsko ali drugo grožnjo Severne Koreje.