ZDA prepovedale vstop beguncem iz enajstih držav

Čeprav bodo ZDA ponovno sprejemale begunce, to ne velja za državljane enajstih tveganih držav

Ameriški predsednik Donald Trump januarja, ko je podpisal izvršni ukaz o 120-dnevni prepovedi vstopa državljanov sedmih muslimanskih držav v ZDA.

© Trumpovi uslužbenci / WikiCommons

V torek je prenehala veljati 120-dnevna prepoved sprejemanja beguncev v Združene države Amerike. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je posledično zopet omogočila vstop beguncev v ZDA, razen državljanov in državljank iz enajstih, večinoma muslimanskih držav. Za katere države gre, iz Washingtona niso želeli sporočiti.

Trump je na začetku tega leta z ukazom zaustavil celoten ameriški program preseljevanja beguncev ter vstop v ZDA za 120 dni izrecno prepovedal državljanom sedmih muslimanskih držav - Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana in Jemna. S tem ukrepom je želel ZDA zaščititi pred islamističnimi teroristi ter omogočiti ustrezen pregled varnostnih postopkov in njihovo zaostritev. Ukrep je vrhovno sodišče potrdilo šele konec junija, ko je 120 dni prepovedi začelo tudi uradno vejati.

Prepoved vstopa v ZDA še vedno velja za državljane Egipta, Irana, Iraka, Libije, Malija, Severne Koreje, Somalije, Južnega Sudana, Sudana, Sirije in Jemna.

Čeprav je Trump včeraj spet obnovil sprejemanje beguncev, se situacija za državljane sedmih muslimanskih držav ni dosti spremenile, saj vse ostajajo na seznamu enajstih držav, za katere po novem velja prepoved vstopa v ZDA. Po poročanju tiskovne agencije Reuters gre za države, katerih begunci morajo že od leta 2015 prestajati najstrožje varnostne preglede. Na koncu lanskega leta so na ta način pregledovali večino državljanov Egipta, Irana, Iraka, Libije, Malija, Severne Koreje, Somalije, Južnega Sudana, Sudana, Sirije in Jemna.

Kljub temu, da za zgoraj naštete države velja prepoved, pa Reuters poroča, da naj bi sicer beguncem iz teh držav v času 90-dnevnega preverjanja varnostnih in obveščevalnih služb, še vedno dovolili vstop v ZDA. Seveda, v kolikor bo to v interesu države in ameriški družbi ne bodo predstavljali nikakršne grožnje. Slednje bodo ocenjevali na podlagi natančnega pregleda vsakega posameznika. Kot je povedala Jennifer Higgins iz ameriškega imigracijskega urada, bodo vsem prosilcem za azil v ZDA pregledovali tudi njihove dejavnosti na družbenih omrežjih, saj je varnost Američanov njihova največja prioriteta.

Trump je za naslednje fiskalno leto zgornjo mejo števila beguncev, ki jih ZDA lahko sprejmejo, postavil na samo 45 tisoč.

ZDA so v fiskalnem letu, ki se je izteklo 30. septembra, sprejele skoraj 54 tisoč beguncev, čeprav je Barack Obama zgornjo mejo postavil pri 110 beguncev. Približno polovica jih je prišla iz Sirije, Iraka, Irana in Somalije - štiri države izmed enajstih, za katere prepoved vstopa v ZDA še vedno velja. Trump je letos to število drastično zmanjšal, saj je za naslednje fiskalno leto zgornjo mejo postavil na 45 tisoč beguncev.