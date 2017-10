Xi Jinping ostaja predsednik Kitajske še vsaj pet let

Na 19. kongresu vladajoče komunistične partije so izvolili sedem novih članov najmočnejšega organa na Kitajskem

Xi Jinping, predsednik Kitajske

© kremlin.ru

Na Kitajskem so včeraj po koncu 19. kongresa komunistične partije potrdili novo generacijo voditeljev - sedem članov novega stalnega komiteja politbiroja, najmočnejšega organa v državi. Xi Jinping je kot aktualni državni in partijski voditelj dobil še en petletni mandat na čelu partije. Med izvoljenimi člani pa ni njegovega očitnega naslednika, saj so vsi starejši od 60 let.

19. kongres se je začel prejšnjo sredo in velja za letošnji najpomembnejši politični dogodek na Kitajskem. Na kongresu vsakih pet let izvolijo tudi nove člane centralnega komiteja, ki nadzoruje partijo ter vojsko in gospodarstvo. 204 člani so bili izbrani v torek, tik pred koncem teden dni trajajočega kongresa. Centralni komite je med svojimi člani izvolil politbiro, ki ima skupaj 25 članov, sedem izmed njih pa so izvolili v stalni komite politbiroja.

Vseh sedem izvoljenih stalnega komiteja je starejših od 60 let, kar pomeni, da med njimi ni očitnega naslednika trenutnega kitajskega predsednika.

Vsi izbrani člani stalnega komiteja so novi, z izjemo Xija in premierja Li Keqianga. Poleg njiju komite po novem sestavljajo še Wang Yang, Zhao Leji, Wang Huning, Li Zhanshu in Han Zheng. Vseh sedem je rojenih po revoluciji leta 1949, ko je bila ustanovljena Ljudska republika Kitajska. Hkrati so vsi starejši od 60 let, kar bi lahko pomenilo, da na 20. kongresu leta 2022 nobeden ne bo nasledil Xija. Na teh političnih funkcijah namreč velja neformalna starost za upokojitev, ki je 68 let.

Xi bo po koncu svojega drugega mandata dosegel 69 let. V komite je bil izvoljen leta 2007 pri 54 letih in je pet let kasneje nasledil Hu Jintaa na čelu partije in države. Ker je kitajska komunistična partija v svoj statut, njen temeljni dokument, v torek vključila tudi ime voditelja Xija, bi to lahko pomenilo, da bo do smrti ostal vrhovni voditelj Kitajske. Do zdaj sta bila v statut partije vključena le ustanovitelj komunistične Kitajske Mao Zedong in arhitekt tržnih reform Deng Xiaoping.

Ameriški predsednik Trump je kitajskemu voditelju že čestital za ponovno izvolitev. Xi želi z njim načrtovati razvoj kitajsko-ameriških odnosov.

Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu voditelju že čestital za ponovno izvolitev. Xi je izrazil željo po sodelovanju s Trumpom, s katerim želi skupaj pripraviti načrt za razvoj kitajsko-ameriških odnosov. Sestala se bosta v začetku novembra, ko bo Trump na državniškem obisku na Kitajskem.

Sicer pa se včerajšnje predstavitve članov stalnega komiteja v veliki dvorani ljudstva v Pekingu ni smelo udeležiti več mednarodnih medijskih organizacij, kot so Guardian, BBC, Economist, New York Times in Financial Times. Kot je povedala urednica dopisništva BBC na Kitajskem Carrie Gracie, mediji niso dobili nobenega uradnega razloga za prepoved, so pa novinarjem neuradno povedali, da je krivo njihovo poročanje. V klub tujih dopisnikov na Kitajskem so sklenili, da so kitajski voditelji s tem želeli tujim medijem poslati sporočilo. "Uporaba omejevanja dostopa medijem kot orodje za kaznovanje novinarjev, katerih poročanja kitajske oblasti ne odobravajo, je groba kršitev načel svobode medijev," so poudarili v klubu.